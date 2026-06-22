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Mondiali 2026

Mondiali 2026: La Spagna c’è, 4-0 all’A. Saudita firmato Yamal e Oyarzabal

Nella 2^ giornata del Girone H, dopo un avvio incerto con un misero pari contro Capo Verde, la Spagna travolge l’Arabia Saudita con un perentorio 4-0: Yamal e Oyarzabal trascinatori e artefici del successo.Poker della Roja che mette una seria ipoteca sulla qualificazione. Primo gol ai Mondiali per la stellina del Barcellona 

Giu 22, 20261 Lettura
SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 18: Mikel Oyarzabal of Spain celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Türkiye at Estadio de La Cartuja on November 18, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images)

Arriva la prima vittoria della Spagna, dopo un avvio incerto e un pari deludente contro CapoVerde, che nella 2^ giornata del Gruppo H dei Mondiali 2026 travolge l’Arabia Saudita 4-0. Bastano pochi minuti agli uomini di De La Fuente per stappare la partita con Lamine Yamal all’11’ minuto. Poi sale in cattedra e si scatena Oyarzabal: raddoppio al 21’ minuto e cala il tris al 24’ minuto, per la sua personale doppietta. In avvio di secondo tempo, al minuto 49, Cucurella propizia l’autorete di Altambakti. Le Furie Rosse salgono a quota 4 punti, Arabia ferma a 1.

SPAGNA-ARABIA SAUDITA 4-0
Tutto facile per la Spagna, 4-0 all’Arabia Saudita e prima vittoria in questo Mondiale 2026. Nella 2^ giornata del Gruppo H, il commissario tecnico della Roja, De La Fuente, cambia rispetto allo 0-0, deludente, con Capo Verde: dentro dal primo minuto Oyarzabal con Lamine Yamal e i due sono subito decisivi. All’11’ minuto, infatti, l’attaccante della Real Sociedad taglia l’area di rigore con un cross basso che pesca la zampata con il destro del baby talento del Barcellona. Passano altri dieci minuti e Oyarzabal decide di mettersi in proprio, sale in cattedra e inizia a scatenarsi: al 21’ minuto, raddoppia con l’esterno da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, e tre minuti più tardi cala il tris su assist di Dani Olmo. La furia spagnola si placa leggermente, il primo tempo si chiude sul punteggio di 3-0. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli iberici tornano a premere sull’acceleratore, e al 49’ minuto arriva il poker. Sempre da calcio d’angolo, Cucurella sul secondo palo calcia forte di sinistro, con il pallone che colpisce il palo e sbatte su Altambakti, prima di infilarsi in rete. Sul 4-0 la partita è praticamente finita, nella mezz’ora finale Ferran Torres (entrato dalla panchina) prova ad entrare nel tabellino dei marcatori per farsi perdonare gli errori contro Capo Verde. L’attaccante del Barcellona segna il quinto gol nel recupero, annullato poi dopo controllo Var. La Spagna sale a quota 4 nel gruppo H, l’Arabia Saudita rimane invece ferma a 1.

                                         

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