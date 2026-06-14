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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Australia da impazzire: Turchia ko 2-0

Gli aussie sorprendono la Turchia con una prova difensiva perfetta. Decisivi Irankunda e Metcalfe nel match d’esordio del Gruppo D.

Giu 14, 20261 Lettura
UNSPECIFIED, TURKEY - JUNE 19: Hakan Calhanoglu of Turkey and Joe Rodon of Wales battle for possession during the UEFA EURO 2024 qualifying round group D match between Turkey and Wales on June 19, 2023 in UNSPECIFIED, Turkey. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Esordio da dimenticare per la Turchia ai Mondiali 2026. La squadra di Vincenzo Montella cade 2-0 contro l’Australia nella prima giornata del Gruppo D, pagando a caro prezzo le disattenzioni difensive e la scarsa concretezza sotto porta.

Dopo un avvio con maggiore possesso palla da parte dei turchi, sono gli aussie a passare in vantaggio al 27’ con Nestory Irankunda, bravo a sfruttare una ripartenza e a firmare il gol che lo rende il più giovane marcatore australiano nella storia del Mondiale. La Turchia reagisce ma colpisce soltanto un palo con Bardakci.

Nella ripresa Montella inserisce Kenan Yildiz per aumentare la pericolosità offensiva, ma l’Australia continua a difendersi con ordine e a colpire in contropiede. Al 75’ arriva il raddoppio firmato da Connor Metcalfe, che sfrutta un recupero a centrocampo e batte Çakın con un preciso sinistro.

Con questo successo l’Australia sale a tre punti e aggancia gli Stati Uniti in testa al girone. La Turchia resta invece ferma a quota zero e sarà chiamata a una reazione immediata nella sfida decisiva contro il Paraguay.

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Redazione

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