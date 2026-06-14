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Formula 1

Hamilton trionfa in Catalogna: prima vittoria con la Ferrari

Lo britannico torna al successo dopo quasi due anni e regala alla Ferrari un trionfo storico. Sul podio Russell e Norris, ritiri pesanti per Leclerc e Antonelli.

Giu 14, 20261 Lettura
HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-26, portrait celebrating victory on the podium with the team during the Formula 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026, 7th round of the 2026 Formula One World Championship from June 12 to 14, 2026 on the Circuit de Barcelona-Catalunya, in Montmelo, Spain - Photo Florent Gooden / DPPI

Lewis Hamilton torna a vincere in Formula 1 e lo fa per la prima volta al volante della Ferrari. Il sette volte campione del mondo si è imposto nel Gran Premio di Catalogna 2026, interrompendo un digiuno che durava da quasi due anni e regalando alla Scuderia di Maranello un successo dal grande valore simbolico.

Alle spalle del britannico hanno chiuso George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren, favorito dal ritiro nel finale di Andrea Kimi Antonelli, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema tecnico quando era in lotta per il podio.

La gara catalana si è conclusa con delusione anche per Charles Leclerc, costretto al ritiro per il secondo Gran Premio consecutivo dopo quello di Monte-Carlo.

Ai piedi del podio ha terminato Max Verstappen, davanti a Oscar Piastri e a Isack Hadjar. A completare la top ten Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Arvid Lindblad.

La Formula 1 tornerà in pista nel weekend del 28 giugno per il Gran Premio d’Austria, prossimo appuntamento del Mondiale 2026.

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Redazione

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