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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Germania show: 7-1 a Curaçao, Comenencia nella storia

La Mannschaft travolge all’esordio la debuttante Curaçao. Storico primo gol mondiale per la nazionale caraibica, ma i tedeschi dominano e volano in vetta al Gruppo E.

Giu 14, 20261 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 17: Assan Ouedraogo of Germany celebrates scoring his team's sixth goal with teammates Felix Nmecha and Nathaniel Brown during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena on November 17, 2025 in Leipzig, Germany. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Germania inaugura il proprio cammino al Mondiale 2026 con una prestazione travolgente, superando Curaçao per 7-1 nella sfida disputata a Houston. La formazione di Julian Nagelsmann conquista così i primi tre punti e lancia un chiaro segnale alle rivali del Gruppo E, completato da Ecuador e Costa d’Avorio.

L’avvio è immediatamente favorevole alla Mannschaft, che trova il vantaggio già al 6’ grazie a Nmecha, bravo a finalizzare uno scambio rapido con Wirtz e a battere il portiere avversario con una conclusione precisa sul secondo palo. La partita sembra indirizzata fin dalle prime battute, ma al 21’ arriva un momento destinato a entrare negli annali della competizione.

Il primo gol mondiale di Curaçao e la reazione tedesca

A firmare il primo storico gol di Curaçao in una fase finale della Coppa del Mondo è Livano Comenencia, ex Juventus Next Gen. Il centrocampista sorprende Neuer con una conclusione deviata che vale l’1-1 e scatena l’entusiasmo della rappresentativa caraibica.

La gioia, però, dura poco. Prima dell’intervallo la Germania torna avanti con Schlotterbeck, che sfrutta al meglio un calcio d’angolo, e nel recupero trova il 3-1 grazie a un rigore trasformato da Kai Havertz, indirizzando definitivamente la sfida.

Musiala e Havertz trascinano la Mannschaft

Nella ripresa i tedeschi aumentano ulteriormente il ritmo. Dopo appena due minuti Musiala firma il poker che spegne ogni speranza di rimonta degli avversari. Con Curaçao ormai alle corde, la Germania continua a spingere anche per migliorare la differenza reti.

Al 68’ arriva il quinto gol con Brown, autore di una splendida conclusione al volo, seguito dal sigillo di Undav al 78’. Nel finale c’è spazio ancora per Havertz, che all’88’ realizza la sua doppietta personale con un elegante tocco sotto per il definitivo 7-1.

Un risultato che proietta subito la Germania in testa al girone e conferma le ambizioni della selezione di Nagelsmann. Per Curaçao resta una pesante sconfitta, ma anche l’orgoglio di aver scritto una pagina indimenticabile della propria storia calcistica grazie al gol di Comenencia, il primo in assoluto della nazionale caraibica in un Mondiale.

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Redazione

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