Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
ROTTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 04: Denzel Dumfries of the Netherlands celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Netherlands and Poland at De Kuip on September 04, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Mondiali 2026

Mondiali 2026 LIVE: Olanda-Giappone in diretta

Giu 14, 20261 Lettura

Live data by Scoreaxis
0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mondiali 2026: Germania show: 7-1 a Curaçao, Comenencia nella storia

Giu 14, 2026

Mondiali 2026: Australia da impazzire: Turchia ko 2-0

Giu 14, 2026

Brasile fermato dal Marocco: Vinicius risponde a Saibari. Scozia al comando

Giu 14, 2026