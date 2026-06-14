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Juventus

Juve, sorpresa di mercato: può partire dopo appena un anno

Giu 14, 20261 Lettura
Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

La Juventus continua a cambiare pelle, e l’addio di Comolli potrebbe decidere il destino di diversi giocatori soprattutto con l’arrivo dell’ex Sassuolo Carnevali come nuovo Amministratore Delegato.

Il punto chiave della storia è innanzitutto la situazione Vlahović, il quale ha lasciato i bianconeri dopo un colloquio non ottimale con la dirigenza, ma questo cambio potrebbe rimettere tutto in discussione, con Spalletti pronto a riaccoglierlo a braccia aperte.

Nella passata stagione ci sono stati diversi flop, da Openda a David (all’opera con la propria nazionale al Mondiale 2026), fino a Edon Zhegrova, prelevato dal Lille per 15,5 milioni di euro.

Zhegrova pronto a dire addio: dal talento al dimenticatoio

Proprio quest’ultimo sarebbe protagonista di mercato nelle ultime ore, e il kosovaro potrebbe lasciare la ‘Vecchia Signora’ dopo una sola stagione.

Il classe ’99 è stato acquistato in coppia con il compagno di squadra in Francia David, ed entrambi hanno lasciato più di qualche perplessità.

Assente per gran parte dei primi mesi a Torino, non ha inciso nelle poche partite in cui è sceso in campo. In totale, infatti, ha disputato solamente 27 match, con 525’ giocati.

Mai decisivo dunque in qualità di gol/assist, è uno dei giocatori che ha deluso completamente le aspettative, e l’azione sprecata del possibile 4-3 contro il Galatasaray rimarrà sempre nella testa dei tifosi in quella notte amara di Champions League.

Nella sua mente, però, ora c’è voglia di riscatto dopo il passo falso a Torino, e la voglia di ripartire è tanta, sapendo benissimo di dover ricominciare altrove per la poca sintonia avuta con i mister (Tudor e Spalletti).

Edon, futuro in turchia? Trabzonspor e fenerbahçe ci pensano…

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, il calciatore sarebbe seguito da due club turchi, ovvero il Trabzonspor e il Fenerbahçe. Il club bordeaux-celeste starebbe spingendo per acquistare il gioiello Edon, e i primi sondaggi sono già messi in atto.

La Juventus vorrebbe intavolare una trattativa vera e propria per fare cassa e risparmiare sull’ingaggio, che è uno dei problemi principali della rosa.

Al momento siamo ancora alle fasi iniziali, e il club torinese inizia sin da subito ad ascoltare offerte interessanti per i giocatori attuali, con l’AD Carnevali pronto poi per spenderli secondo un’idea che sia logica e funzionale in base agli obiettivi prefissati per la nuova stagione.

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