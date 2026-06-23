Mondiali 2026 LIVE: Portogallo-Uzbekistan in diretta

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MUNICH, GERMANY - JUNE 04: Cristiano Ronaldo of Portugal acknowledges the fans as is substituted off the pitch during the UEFA Nations League 2025 semifinal match between Germany and Portugal at Munich Football Arena on June 04, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)
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