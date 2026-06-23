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Lazio

Gattuso riparte dalla Lazio: ufficiale il nuovo allenatore biancoceleste

L’ex ct dell’Italia torna in Serie A e raccoglie l’eredità di Sarri: esperienza, carattere e ambizione per rilanciare la Lazio.

Giu 23, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - MARCH 26: Gennaro Gattuso, Head Coach of Italy reacts after the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Italy and Northern Ireland at Stadio di Bergamo on March 26, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Lazio ha scelto il suo nuovo condottiero. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore biancoceleste. Il club capitolino ha annunciato l’arrivo dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Per il tecnico calabrese si tratta di un ritorno in Serie A dopo le esperienze sulle panchine di Milan e Napoli.

La società romana ha deciso di affidare la guida tecnica a Gattuso dopo l’addio di Maurizio Sarri, che nelle scorse settimane ha lasciato la capitale per intraprendere una nuova avventura all’Atalanta. Nel comunicato ufficiale, la Lazio ha evidenziato le qualità umane e professionali del nuovo allenatore, sottolineando come la sua esperienza, la determinazione e la mentalità vincente siano considerate elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Per Gattuso si tratta dell’undicesima esperienza da allenatore. Dopo aver mosso i primi passi in panchina, l’ex campione del mondo ha guidato club di prestigio come Milan e Napoli, conquistando anche una Coppa Italia con i partenopei. Nel suo percorso figurano inoltre avventure internazionali con Valencia, Marsiglia, OFI Creta e Hajduk Spalato, esperienze che ne hanno arricchito il bagaglio tecnico e gestionale.<

L’approdo alla Lazio arriva in un momento particolare della carriera di Gattuso, reduce dalla conclusione dell’esperienza alla guida della Nazionale italiana dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026. Ora il tecnico è chiamato a rilanciarsi in un ambiente ambizioso e competitivo, con l’obiettivo di riportare i biancocelesti ai vertici del calcio italiano e di costruire una squadra capace di lottare per le posizioni europee.

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Redazione

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