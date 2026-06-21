Mondiali 2026 LIVE: Spagna-Arabia Saudita in diretta

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SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 18: Mikel Oyarzabal of Spain celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Türkiye at Estadio de La Cartuja on November 18, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago - UEFA/UEFA via Getty Images)
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