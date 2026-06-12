Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Mondiali 2026, Messico e Corea del Sud partono forte: vittorie all’esordio

I messicani superano il Sudafrica tra gol ed espulsioni, i sudcoreani rimontano la Repubblica Ceca e agganciano la vetta del girone A

Giu 12, 20261 Lettura
Credit photo: https://media.fifa.com/en/i

Il Mondiale 2026 si apre con le vittorie di Messico e Corea del Sud nel gruppo A. Allo stadio Azteca la nazionale di Javier Aguirre piega 2-0 il Sudafrica in una gara segnata da tre espulsioni, mentre a Guadalajara i sudcoreani ribaltano la Repubblica Ceca imponendosi 2-1 grazie a una grande ripresa. Le due nazionali salgono così a quota tre punti condividendo la vetta della classifica.

Messico-Sudafrica, Quinones e Jimenez firmano il successo

Davanti al pubblico dell’Azteca il Messico parte forte e sblocca il risultato già all’8’: Quinones approfitta di un grave errore difensivo di Sithole e supera Williams con un preciso rasoterra. L’esterno messicano continua a creare pericoli, sfiorando il raddoppio prima con una conclusione dalla distanza e poi colpendo il palo poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Sudafrica resta in dieci al 50’ per l’espulsione di Sithole, protagonista in negativo della serata. I padroni di casa controllano il gioco e trovano il definitivo 2-0 al 73’ con il colpo di testa di Raul Jimenez, servito da un perfetto cross di Alvarado. Nel finale arrivano altre due espulsioni: rosso per Zwane dopo revisione VAR e per Montes, che salterà la prossima sfida contro la Corea del Sud.

Corea del Sud in rimonta sulla Repubblica Ceca

A Guadalajara la Corea del Sud domina il possesso sin dalle prime battute trascinata da Son Heung-min e Kang-in Lee, ma trova sulla propria strada un attento Kovar. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la Repubblica Ceca passa sorprendentemente in vantaggio al 59’ grazie all’incornata di Krejci sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale.

La reazione sudcoreana è immediata. Al 67’ Hwang In-beom sfrutta l’assist filtrante di Kang-in Lee e ristabilisce la parità. Con il match ormai nelle mani della formazione di Hong Myung-bo, arriva all’80’ il gol decisivo: ancora Hwang confeziona l’assist vincente per il neoentrato Oh Hyeon-gyu, che firma il definitivo 2-1. Nel finale la difesa asiatica resiste agli ultimi assalti cechi e conquista tre punti preziosi.

Classifica Girone A: Messico 3, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 0, Sudafrica 0.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mondiali 2026 LIVE: Messico-Sudafrica in diretta

Giu 11, 2026

Mondiali 2026: Si parte, orario e dove vedere la cerimonia d’apertura in diretta

Giu 11, 2026

Mondiale 2026: favorite, outsider e chi può essere la vera sorpresa

Giu 11, 2026