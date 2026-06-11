Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Mondiali 2026: Si parte, orario e dove vedere la cerimonia d’apertura in diretta

La Coppa del Mondo più grande di sempre punta a unire calcio, musica e intrattenimento con tre show inaugurali e uno storico halftime show nella finale di New York.

Giu 11, 20262 Lettura

Manca sempre meno al via dei Mondiali 2026, la prima edizione della storia organizzata da tre Paesi – Canada, Messico e Stati Uniti – e caratterizzata da un format rivoluzionario con 48 nazionali partecipanti e 104 partite complessive. Il torneo scatterà l’11 giugno da Città del Messico e si concluderà il 19 luglio nell’area di New York/New Jersey, dove andrà in scena una finale destinata a entrare nella storia anche per lo spettacolo fuori dal campo.

Tre cerimonie per tre nazioni

Una delle principali novità dell’edizione 2026 riguarda le celebrazioni inaugurali. Per la prima volta non ci sarà un solo evento d’apertura, ma tre diverse cerimonie, una per ciascun Paese ospitante.

Il primo atto si terrà all’Estadio Azteca, ribattezzato Estadio Banorte per il torneo, dove il Messico darà ufficialmente il via alla competizione. Successivamente sarà la volta di Toronto per il Canada, mentre gli Stati Uniti celebreranno il proprio debutto con uno show speciale a Los Angeles. La grande protagonista dell’apertura messicana sarà Shakira, che torna ancora una volta a legare il proprio nome alla Coppa del Mondo. L’artista colombiana presenterà dal vivo “Dai Dai”, la canzone ufficiale dei Mondiali 2026 realizzata insieme a Burna Boy. Il brano è stato scelto dalla FIFA come colonna sonora dell’evento e rappresenta l’unione tra sonorità latino-americane e afrobeats. Accanto ai due artisti saliranno sul palco anche Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Tyla e il tenore italiano Andrea Bocelli.

Il Canada punta sulle sue icone musicali

Toronto si prepara invece a celebrare la prima storica partita casalinga del Canada in un Mondiale maschile con una line-up ricca di stelle internazionali. Tra i nomi annunciati figurano Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Elyanna, Vegedream, Nora Fatehi e DJ Sanjoy.

L’appuntamento statunitense promette di trasformarsi in un autentico evento globale. A Los Angeles si esibiranno infatti Katy Perry, Ava Max, Future, Anitta, LISA, Rema e ancora Tyla. Una scelta che conferma la volontà della FIFA di trasformare il torneo in un fenomeno culturale capace di parlare a pubblici e generazioni differenti.

Dove vedere la cerimonia di apertura in TV

Il fischio d’inizio della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è fissato per le ore 21:00 in Italia mentre lo spettacolo pre-partita si svolgerà sul terreno di gioco dell’Azteca nei minuti immediatamente precedenti il calcio d’inizio indicativamente intorno alle 20:00/ 20:30. Messico-Sudafrica sarà visibile in diretta tv su DAZN, che detiene i diritti esclusivi dei Mondiali 2026, attraverso l’app disponibile su smart tv. In alternativa, la partita e la prima cerimonia inaugurale dei Mondiali saranno visibili anche in chiaro e gratis in diretta su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma di Rai Play.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mondiale 2026: favorite, outsider e chi può essere la vera sorpresa

Giu 11, 2026

Mondiali 2026: Anteprima Gruppo H, dalla Spagna al Capo Verde

Giu 11, 2026

Mondiali 2026, il giorno in cui comincia la leggenda

Giu 10, 2026