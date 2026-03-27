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Qual. Mondiali 2026

Montella vola in finale, Gyökeres trascina la Svezia. Impresa Kosovo

La Polonia rimonta l'Albania, Repubblica Ceca e Bosnia passano ai rigori. Impresa Kosovo in Slovacchia.

Mar 27, 20263 Lettura
BRATISLAVA, SLOVAKIA - MARCH 26: Kreshnik Hajrizi of Kosovo celebrates scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Slovakia and Kosovo at Narodny futbalovy stadion on March 26, 2026 in Bratislava, Slovakia. (Photo by Christian Hofer - UEFA/UEFA via Getty Images)

TURCHIA- ROMANIA 1-0

Turchia avanti, Romania al palo. La nazionale di Vincenzo Montella supera per 1-0 quella di una vecchia conoscenza italiana, Mircea Lucescu, e approda alle finali a otto rimanendo in piena corsa per l’accesso ai Mondiali. A proiettare la nazionale della Mezzaluna al turno successivo è stato un gol di destro da centro area all”8′ della ripresa di Kadioglu.

UCRAINA- SVEZIA 1-3

Triplo Viktor Gyokeres e Svezia in paradiso. Gli scandinavi sconfiggono l’Ucraina per 3-1 con l’attaccante dell’ Arsenal in grande spolvero e spiccano il volo verso le finali dei playoff per i Mondiali. Al 6′ porta in vantaggio gli scandinavi con un tiro da distanza ravvicinata su imbeccata di Nygren. Al 5′ della ripresa ancora lui, questa volta su imbeccata di Norfeldt, raddoppia con un destro dal centro dell’area. Al 26′ Trubin commette fallo su Viktor Gyokeres ed è rigore per gli ospiti, dal dischetto va ancora lui e segna il 3-0 e la tripletta personale divenendo il protagonista assoluto della contesa. Al 45′ Ponomarenko, di testa, accorcia le distanze.

POLONIA- ALBANIA 2-1

Sotto di una rete, ha saputo reagire e ha conquistato il passaggio del turno. La Polonia supera per 2-1 l’Albania e continua a sperare di approdare ai Mondiali. Al 43′ un destro di Hoxha fa decollare l’Albania. Al 18′ della ripresa Lewandowski, di testa, su corner di Szymanski, rimette in discussione l’esito della partita pareggiando. Al 28′ Zielinski, con un destro da fuori area ancora su assist di Szymanski, capovolge l’esito della contesa a favore dei padroni di casa.

REPUBBLICA CECA- IRLANDA 2-2 (6-5 dopo i rigori)

Avanti di due reti, si è fatta rimontare e poi scavalcare ai calci di rigore. Serata di delusione per l’Irlanda che cede dopo la lotteria dagli undici metri per 5-6 alla Repubblica Ceca e si vede sbarrare la strada verso i Mondiali. A spiccare il volo sono invece i cechi. Al 14′ Darida commette fallo su Collins ed è rigore per l’Irlanda. Parrott, dagli undici metri, non sbaglia per l’1-0 della nazionale di Heimir Halmgrisson. Al minuto 23 Kovar devia la sfera nella propria porta e favorisce la fuga dell’Irlanda. Al 25′ Manning atterra Krejci e la Repubblica Ceca beneficia di un penalty. Dagli undici metri l’ex Sampdoria e Roma Schick non fallisce e riporta i padroni di casa in scia. Al 41′ della ripresa Krejci, di testa, su punizione di Sadilek, porta i padroni di casa al pareggio. I tempi supplementari non liberano dall’equilibrio e si va così ai rigori. Parrott, Idah e Brady, per l’Irlanda, fanno centro, Azaz e Browne sbagliano. La Repubblica Ceca colpisce con Krejci e Soucek, sbaglia con Chytyl ma si riprende con Schick e Kliment accedendo quindi al turno successivo.

DANIMARCA-.MACEDONIA DEL NORD 4-0

Quaterna della Danimarca ai danni della Macedonia del Nord. Gli scandinavi tengono così vive le speranze di partecipare ai Mondiali. Al 4′ della ripresa gli scandinavi vanno in vantaggio con un sinistro di Damsgaard. Al 13′ Isaksen, su cross dello stesso Damsgaard, raddoppia con un destro da distanza ravvicinata. Sempre lui, un giro d’orologio dopo, con un sinistro da centro area sigla il 3-0. Al 30′ Eriksen confeziona il poker con un destro angolato sugli sviluppi di un corner.

SLOVACCHIA- KOSOVO 3-4

Vittoria e speranze immutate di Mondiali. Il Kosovo supera per 4-3 la Slovacchia al termine di una gara rocambolesca Al 6′ Valjent sbuca di testa sugli sviluppi di una punizione e porta in vantaggio i padroni di casa. Al minuto 21 il Kosovo perviene al pareggio con un destro dal limite di Hodza su assist del giocatore del Como ex Torino Vojvoda. Al minuto 45 una punizione di Haraslin riporta in vantaggio i padroni di casa. Al 2′ della ripresa Asllani, su cross di Vojvoda, decisivo per la seconda volta, incorna la rete del 2-2. Al 15′ una punizione di Muslija porta avanti per la prima volta nella partita il Kosovo. Al minuto 27 Hajrizi, sugli sviluppi di un corner, realizza di sinistro il 4-2 ospite. Al 48′ Strelec, di sinistro, su assist di Hancko, riavvicina la Slovacchia.

GALLES- BOSNIA ED ERZEGOVINA 1-1 (3-5 dopo i rigori)

Vittoria… di rigore. La lotteria degli undici metri premia la Bosnia- Erzegovina che infrange così’ i sogni di Mondiali del Galles. Al 6′ della seconda frazione un destro dal limite di James porta avanti i gallesi. Al 41′ Dzeko, di testa,su corner di Alajbegovic, porta gli ospiti al pareggio. I tempi regolamentari non esprimono una vincitrice, i supplementari nemmeno. Si va così ai calci di rigore: I bosniaci falliscono con Demirovic ma fanno centro con Tabakovic, Basic, Hadziahmehtovic e Alajbegovic, i gallesi vanno a bersaglio con Wilson e Harris ma sbagliano con Johnson e Williams. Alle finali approda così la Bosnia Erzegovina.

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Cristiano Comelli

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