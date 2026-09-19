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Napoli

Napoli, l’emergenza non finisce: si ferma anche Spinazzola e Allegri cambia ancora contro la Fiorentina

Set 19, 20261 Lettura

Un altro problema a poche ore da Fiorentina-Napoli. Leonardo Spinazzola non ha partecipato all’ultima seduta di allenamento per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra e la sua presenza al Franchi è diventata fortemente in dubbio.  Una tegola che arriva in un momento nel quale Massimiliano Allegri sta già gestendo diverse situazioni delicate.

Spinazzola verso il forfait

Lo staff medico valuterà l’esterno nelle prossime ore, ma l’intenzione è evitare rischi. Il calendario è lungo e forzare il recupero di un problema muscolare potrebbe trasformare un fastidio di lieve entità in uno stop molto più importante. Per questo Spinazzola potrebbe essere escluso dalla formazione titolare contro la Fiorentina.

Anche Anguissa va gestito

I problemi non finiscono qui. Anche Frank Anguissa non è nelle condizioni ideali e Allegri deve decidere quanto utilizzarlo.  Il Napoli arriva così a Firenze con la necessità di trovare nuovamente soluzioni differenti. Un tema che ha accompagnato praticamente tutto questo inizio di stagione.

Fiorentina pericolosa

La trasferta del Franchi non permette distrazioni. La Fiorentina arriva alla partita con entusiasmo e con un Franco Mastantuono che si è appena preso la scena grazie alla tripletta realizzata contro il Venezia. Curiosamente, proprio il Napoli aveva effettuato un sondaggio per l’argentino durante il mercato estivo.  Domenica sarà avversario. Allegri deve quindi risolvere l’emergenza e contemporaneamente preparare una delle trasferte più complicate del turno. Con un altro nome aggiunto alla lista dei dubbi: Leonardo Spinazzola.

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