Olanda e Croazia con un piede al Mondiale. Tris Danimarca

GRUPPO C

SCOZIA- BIELORUSSIA 2-1

E fanno tre. Dopo avere battuto la Bielorussia nella sfida d’andata e la Grecia, la Scozia amplia la sua serie di vittorie consecutive risconfiggendo la nazionale di mister Carlos Alos con il punteggio di 2-1. La pattuglia di Steve Clarke sale a quota dieci contenendo alla Danimarca il primato, gli ospiti incappano nel quarto passo falso di fila in altrettante gare. Al 15′ Adams riceve la sfera da Hendry e supera Lapoukhov con un tiro di sinistro per l’1-0 dei padroni di casa. Al 18′ della ripresa Malashevich pareggerebbe ma la sua rete è annullata dall’arbitro dopo avere consultato il Var. Al 39′ il calciatore del Napoli Mc Tominay, su cross di Robertson, raddoppia con un tiro di sinistro. Inutile, se non per accorciare le distanze, la rete bielorussa di Kuchko con una conclusione di destro al 51′ su assist di Korzun.

DANIMARCA- GRECIA 3-1

Terza vittoria di fila della Danimarca che infligge alla Grecia lo stesso dispiacere inflitto all’andata quando l’aveva sconfitta in terra ellenica per 3-0. I danesi aggiungono così un’altra tacca a quella stessa vittoria e al 6-0 rifilato alla Bielorussia e si portano in vetta a dieci punti con la Scozia. La Grecia subisce il terzo stop di fila e resta penultima con soli tre punti ormai virtualmente fuori dai giochi per la qualificazione. Al 21′ gli scandinavi si portano in vantaggio grazie a un sinistro di Hojlund. Al 40′ Andersen, di testa, su corner di Damsgaard, raddoppia. Quest’ultimo si mette in proprio un minuto dopo ricevendo la sfera da Froholdt e insaccando il 3-0 con un destro da centroarea. La Grecia prova a rientrare in partita al minuto 18 della ripresa con un sinistro di Tzolis su assist di Ioannidis.

GRUPPO G

OLANDA- FINLANDIA 4-0

Terzo acuto consecutivo e quinto in sei partite per l’Olanda che, davanti al pubblico amico, piega la Finlandia con un pesante 4-0 e conserva la testa della classifica con sedici punti e l’imbattibilità. Gli scandinavi restano terzi a quota dieci non bissando il successo contro la Lituania e si giocano al momento i playoff con la Polonia. All’8’Malen riceve la sfera da Depay e insacca con un destro da fuori area. Al 17′ Van Dijk raddoppia di testa sbucando alla perfezione su un calcio di punizione battuto dallo stesso Depay. Al minuto 37 quest’ultimo si mette in proprio trasformando il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Tenho nella propria area. Al 39′ della ripresa l’attaccante del Liverpool Gakpo riceve la sfera da Xavi Simons e, da fuori area, confeziona il poker.

LITUANIA- POLONIA 0-2

Terzo cappaò di fila per la Lituania che, davanti al suo pubblico, si deve piegare alla Polonia e resta penultima a quota tre punti. Gli ospiti colgono la seconda vittoria di fila dopo quella con la Finlandia e si portano a quota tredici al secondo posto a tre lunghezze dall’Olanda capolista. Al 15′ la Polonia si porta in vantaggio con un sinistro di Szymanski. Al 19′ della ripresa Lewandowski, di testa, su cross dello stesso Szymanski abile anche in fase di rifinitura porta i suoi al raddoppio.

GRUPPO H

SAN MARINO- CIPRO 0-4

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Ancora una volta Cipro non lascia neppure un pugno di mosche a San Marino sconfiggendola a domicilio per 4-0 e ritrovando la vittoria dopo cinque partite. Pileas e compagni sono penultimi nel loro girone con otto punti. San Marino continua a viaggiare a fari spenti con il settimo stop in sette gare, zero punti in classifica e un’imbarazzante differenza reti di meno trentuno con un solo gol fatto e ben trentadue subiti. Al minuto 9 Loizou, con un sinistro su cross di Pileas, porta in vantaggio gli ospiti. Al 14′ della ripresa Andreou raddoppia da distanza ravvicinata. Al 22′ Cevoli commette fallo su Kakoullis ed è rigore per gli ospiti, il centrocampista dell’Hellas Verona Kastanos trasforma per il 3-0. Al 34′ Kakoullis, di sinistro, su cross di Correia, segna il definitivo 4-0.

ROMANIA- AUSTRIA 1-0

Sembrava dovesse finire a reti bianche ma, in pieno recupero, la Romania ha infilato la stoccata vincente regalando lacrime all’Austria. La rete decisiva è stata segnata da Ghita di testa al 50′ della ripresa su cross di Hagi. La Romania vendica la sconfitta dell’andata ed è terza con dieci punti contenendo alla Bosnia Erzegovina la seconda piazza. L’Austria rimane in testa a quota quindici nonostante la sua prima sconfitta nel cammino delle qualificazioni.

GRUPPO L

FAR OER- REPUBBLICA CECA 2-1

La favola bella delle Far Oer continua. Dopo avere battuto Gibilterra e Montenegro, Frederiksberg e compagni si concedono il tris superando sul campo amico la Repubblica Ceca e garantendosi la terza vittoria di fila. Per loro i punti in classifica sono ora dodici e valgono il terzo posto con un punto in meno di quella Repubblica Ceca con cui si stanno contenendo i playoff. Gli ospiti interrompono una serie utile di due partite. Al 22′ della ripresa Sorensen finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede condotta da Andreasen e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 33′ Karabec riceve da Chory e pareggia con un sinistro. Al 36′, però, i padroni di casa la fanno loro con un destro da centroarea di Agnarsson.

CROAZIA- GIBILTERRA 2-0

Dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca a reti bianche, la Croazia torna alla vittoria ottenendo la quinta posta piena in sei partite grazie al 3-0 contro Gibilterra e restando in vetta con sedici punti. Gibilterra subisce il sesto stop in altrettante gare e resta fanalino di coda a quota zero. Al 30′ Fruk, di testa, su cross di Pasalic, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 33′ della ripresa un sinistro di Sucic porta la nazionale allenata da Zlatko Dalic al raddoppio. Al 51’Erlic, di testa, su corner di Majer, segna il definitivo 3-0