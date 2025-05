Qual. Mondiali 2026: I convocati di Luciano Spalletti

Dopo l’amarezza per non essere riusciti ad accedere alla fase finale della Nations League, con le semifinali che si giocheranno il 4 e il 5 giugno (Germania-Portogallo e Spagna-Francia), Luciano Spalletti è pronto per le sfide che accompagneranno la nazionale italiana fino alla conquista della qualificazione di un mondiale che manca dal 2014. Ebbene sì, fu proprio quella allenata da Cesare Prandelli l’ultima apparizione dell’Italia, uscita dal proprio girone con Inghilterra, Uruguay e Costa Rica. L’unica vittoria di Buffon e compagni ad un Mondiale risale esattamente al 15 giugno 2014 contro gli inglesi per 2-1, grazie alle reti di Marchisio e Balotelli. Nel mezzo il gol di Sturridge, che non influisce negativamente sul risultato. Le successive sconfitte per 1-0 contro Costa Rica e Uruguay (Bryan Ruiz e Godín) che condannano la nostra nazionale a lasciare il Mondiale di Brasile.

Dopo questa brutta parentesi, se ne è aperta un’altra ancora più dolorosa, soprattutto per i tifosi italiani. La sconfitta contro la Svezia nel 2018 con uno sterile 0-0 nel ritorno dei play-off (dopo l’1-0 per gli svedesi all’andata) l’Italia di Ventura torna a non disputare un mondiale dopo 60 anni.

Ma non finisce qui, perché dopo il mister Ventura la storia si ripete con Roberto Mancini. Fatale la sconfitta contro la Macedonia per 1-0, che elimina la squadra azzurra al 92’ (gol di Trajkovski). Un’altra amarezza che costa carissimo all’ex attaccante della Sampdoria, che dopo aver vinto l’Europeo nel 2021 commette un grande passo falso, lasciando l’incarico da commissario tecnico il 13 agosto 2023, dimettendosi.

Comincia così un nuovo capitolo con l’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli tra le tante, anche se ha già assaporato le prime competizioni importanti con la nazionale, con l’eliminazione dagli europei contro la Svizzera nel 2024 e l’amaro 2° posto in Nations League. Questo, però, è il passato. I calciatori devono essere consapevoli che l’ennesima eliminazione mancherebbe di rispetto ad un’intera nazione.

Guai a distrarsi, perché il 6 e 9 giugno si giocheranno 2 partite valide per le prime 2 giornate di qualificazione del girone. (in realtà già la terza a causa dell’impegno dell’Italia in Nations League). La Norvegia di Haaland e la Moldavia saranno le prime avversarie.

Di seguito la lista dei 27 convocati di Luciano Spalletti:

PORTIERI:

DONNARUMMA (Paris-Saint-Germain)

MERET (Napoli)

VICARIO (Tottenham Hotspur)

DIFENSORI:

ACERBI (Inter)

BASTONI (Inter)

BUONGIORNO (Napoli)

CAMBIASO (Juventus)

COPPOLA (Hellas Verona)

DI LORENZO (Napoli)

DIMARCO (Inter)

GABBIA (Milan)

GATTI (Juventus)

UDOGIE (Tottenham Hotspur)

Zappacosta (Atalanta)

CENTROCAMPISTI:

BARELLA (Inter)

CASADEI (Torino)

FRATTESI (Inter)

LOCATELLI (Juventus)

RICCI (Torino)

ROVELLA (Lazio)

TONALI (Newcastle United)

ATTACCANTI:

KEAN (Fiorentina)

LUCCA (Udinese)

MALDINI (Atalanta)

ORSOLINI (Bologna)

RASPADORI (Napoli)

RETEGUI (Atalanta)

Vito Pio Romagno