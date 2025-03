Qual Mondiali 2026: pokerissimo Norvegia, ok Galles e Rep Ceca

GRUPPO I

MOLDAVIA- NORVEGIA 0-5

Manita della Norvegia sul terreno della Moldavia. Gli scandinavi hanno dominato l’incontro dall’alfa all’omega e sono partiti con il piede giusto sulla strada delle qualificazioni ai mondiali del 2026 Si tratta curiosamente del secondo 5-0 consecutivo a favore della squadra di Stale Solbakken dopo quello inflitto al Kazakistan nell’ultima giornata di Nations League dello scorso 17 novembre. L’equilibrio si spezza in favore degli scandinavi già al 5′ quando Ryerson riceve la sfera da Asgaard e infila di sinistro Celeadnic da distanza ravvicinata. Al 23′ l’attaccante del Manchester City Haaland raddoppia con un sinistro dal centro dell’area dopo avere ricevuto la sfera da Schjelderup. Al minuto 38 arriva il 3-0 con Aasgard sugli sviluppi di un corner. Al 43′ Sorloth , di testa, serve il poker su corner di Odegaard. Al 24′ della ripresa Donnum riceve da Ryerson e cala il pokerissimo con un tiro da centro area.

ISRAELE- ESTONIA 2-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e ha ribaltato la situazione a suo favore. Israele supera per 2-1 l’Estonia e incamera i primi tre punti del suo percorso di qualificazione verso i mondiali. La nazionale di Ran Ben Shimon riparte quindi da dove aveva concluso la Nations League con un’altra vittoria dopo quella per 1-0 contro il Belgio. Rimasta in dieci a tre minuti dal termine per l’espulsione di Soomets, l’Estonia non vince ormai dallo scorso 11 ottobre quando mise sotto l’Azerbaijan sul campo amico con il risultato di 3-1. Estonia avanti al 10′ con una conclusione angolata di Paskotsi. Israele pareggia al 23′ con un’autorete di Hein e poi va a scavalco alla mezz’ora della ripresa con un tiro da centro area di Dasa su assist di Solomon.

GRUPPO J

LIECHTENSTEIN -MACEDONIA DEL NORD 0-3

Dopo una brillante Nations League, il suo buon momento continua. La Macedonia del Nord liquida disinvoltamente la pratica Liechtenstein imponendosi in terra di principato con un netto 3-0 e partendo con il piede giusto sulla strada delle qualificazioni ai mondiali. La selezione di Blagoja Milewski si porta in vantaggio già al 7′ per merito dell’attaccante dell’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso ed ex Palermo Trajkowski che, su assist di Miovski, colpisce di testa da distanza ravvicinata e infila Buchel. Al 42′ Musliu sigla il raddoppio su assist di testa di Alimi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il definitivo 3- è autografato da Miovski che, dopo avere propiziato la prima segnatura, sbuca su cross di Ilievski e non perdona Buchel con un sinistro dal centro dell’area. Sesta vittoria consecutiva per i macedoni in un impegno ufficiale.

GALLES- KAZAKISTAN 3-1

Dopo aver conquistato il primo posto nel suo girone in Nations League scavalcando Turchia, Islanda e Montenegro, il Galles prosegue sulla strada maestra anche nelle qualificazioni mondiali superando per 3-1 il Kazakistan. Al 9′ Daniel James, su corner di Davies, supera Zarutskiy per l’1-0 dei padroni di casa. Il Kazakistan perviene al temporaneo pareggio al 32 con un penalty trasformato da Tagybergen e concesso per un fallo di mano di Roberts. Al 2′ della ripresa Ben Davies sbuca di testa su corner di Thomas e segna il 2-1. Al 45′ Matondo, entrato da poco, realizza il definitivo 3-1 da centro area su cross di Thomas.

GRUPPO L

REPUBBLICA CECA- FAR OER 2-1

Ispirata da un Schick in vena e autore di una doppietta , la Repubblica Ceca regala lacrime alle Far Oer. L’attaccante del Bayer Leverkusen apre le danze al minuto 25 con un colpo di testa su corner di Cerv. Al minuto 39 della ripresa le Far Oer pareggiano grazie a un’incornata di Vatnhamar su corner calciato da Justinussen. La Repubblica Ceca ci crede e, due minuti dopo, ritorna definitivamente avanti ancora con Schick che insacca di testa su traversone di Zeleny.

MONTENEGRO- GIBILTERRA 3-1

Sotto di una rete, non si è scomposto e l’ha fatta sua con autorità. Il Montenegro cancella il brutto ricordo dell’ultimo posto nel suo girone di Nations League e liquida Gibilterra con un eloquente 3-1.Ospiti in vantaggio al 13′ con un tiro da distanza ravvicinata di Bent. Al 22′ il Montenegro pareggia con Jovetic su corner di Sipcic. Al 25′ della ripresa Tuci, di testa, su corner di Jankovic, capovolge le sorti della contesa. Tre minuti dopo Marusic, con una conclusione angolata, segna il definitivo 3-1.