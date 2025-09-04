Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Qual. Mondiali 2026

Qual. Mondiali: Il programma completo della 5° giornata

Tra il 4 e il 6 settembre si accendono i riflettori sui big match dei gironi D, G, A e K

Set 4, 2025
DUSSELDORF, GERMANY - JULY 01: Kylian Mbappe of France looks on, whilst wearing a Black Protective Face Mask, alongside teammate Antoine Griezmann during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between France and Belgium at Düsseldorf Arena on July 01, 2024 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Matt McNulty - UEFA/UEFA via Getty Images)

Tra le partite più attese del programma tra il 4 e il 6 settembre, spicca il match del Gruppo D, dove i vicecampioni del mondo della Francia saranno impegnati in una trasferta delicata in Ucraina. Per i transalpini si tratta di un test fondamentale per confermare le ambizioni di vetta, ma anche per gli ucraini è un’occasione cruciale per rimanere in corsa per la qualificazione. Nel Gruppo G, occhi puntati sulla sfida tra Olanda e Polonia, due squadre dalla forte identità offensiva. Gli orange proveranno a imporsi tra le mura amiche, ma la nazionale polacca, guidata da nomi di primo piano, promette battaglia in un match che si preannuncia ricco di spettacolo e gol.

Nel Gruppo A, la Germania è attesa da una trasferta impegnativa contro la Slovacchia, una squadra solida e in grado di mettere in difficoltà anche le big. Per i tedeschi, sarà importante non perdere terreno nella corsa alla vetta del girone, evitando passi falsi contro un avversario tutt’altro che arrendevole. Il Gruppo K propone una sfida dal sapore antico: Serbia-Inghilterra. Le due nazionali si giocano punti pesanti per la leadership del girone, in un confronto che si preannuncia teso e agonisticamente acceso. I tre leoni puntano a consolidare il primato, ma la Serbia cercherà l’impresa spinta dal calore del proprio pubblico.

Il programma completo della 5° giornata

Giovedì 4 settembre

  • Gruppo A: Lussemburgo – Irlanda del Nord (ore 20:45)
  • Gruppo A: Slovacchia – Germania (ore 20:45)
  • Gruppo E: Bulgaria – Spagna (ore 20:45)
  • Gruppo E: Georgia – Turchia (ore 18:00)
  • Gruppo G: Lituania – Malta (ore 20:45)
  • Gruppo G: Olanda – Polonia (ore 20:45)
  • Gruppo J: Kazakistan – Galles (ore 16:00)
  • Gruppo J: Liechtenstein – Belgio (ore 20:45)

Venerdì 5 settembre

  • Gruppo B: Slovenia – Svezia (ore 20:45)
  • Gruppo B: Svizzera – Kosovo (ore 20:45)
  • Gruppo C: Danimarca – Scozia (ore 20:45)
  • Gruppo C: Grecia – Bielorussia (ore 20:45)
  • Gruppo D: Islanda – Azerbaigian (ore 20:45)
  • Gruppo D: Ucraina – Francia (ore 20:45)
  • Gruppo I: Italia – Estonia (ore 20:45)
  • Gruppo I: Moldavia – Israele (ore 20:45)
  • Gruppo L: Isole Faroe – Croazia (ore 20:45)
  • Gruppo L: Montenegro – Repubblica Ceca (ore 20:45)

Sabato 6 settembre

  • Gruppo F: Armenia – Portogallo (ore 18:00)
  • Gruppo F: Irlanda – Ungheria (ore 20:45)
  • Gruppo H: Austria – Cipro (ore 20:45)
  • Gruppo H: San Marino – Bosnia ed Erzegovina (ore 20:45)
  • Gruppo K: Inghilterra – Andorra (ore 18:00)
  • Gruppo K: Lettonia – Serbia (ore 15:00)
