Qual. Mondiali: L’Italia fa due su due, Belotti e Locatelli stendono la Bulgaria

A Sofia gli Azzurri battono una modesta Bulgaria, pur non offrendo un calcio spettacolare, anzi, la partita per grandi tratti, soprattutto del primo tempo è soporifera, ma questa prestazione basta per ottenere quello che cercavamo: i 3 punti.

Mancini sorprende tutti decidendo di schierare dall’inizio l’interista Sensi, che con Conte non vede il campo da Juve-Inter del 09/02: l’ex Sassuolo resta in campo per un’ora abbondante, offrendo una prestazione sufficiente: chissà che non possa essere l’arma in più per l’allenatore salentino in questo finale di campionato.

La Bulgaria, inizialmente, interpreta la partita diversamente da quanto ci si aspettava: complice l’esperienza contro la Svizzera, dove la squadra di Petrov aveva aspettato quella di Petkovic nella propria metà campo, finendo per prendere 3 gol in soli 13 minuti; gli avversari pressano alto, costruendo un’ottima occasione proprio in avvio di partita con lo spezzino Galabinov. In un primo tempo, come ho detto prima, noioso, ci pensa Dimov a dare l’occasione all’Italia: il centrale del Cherno More Varna tampona Belotti in area di rigore: lo sloveno Vincic concede un rigore abbastanza generoso, trasformato dallo stesso capitano del Torino.

Il secondo tempo si apre con un brivido lungo la schiena per un possibile fallo di mano in area di rigore da parte di Sensi, non ravvisato né dall’arbitro né dall’assistente (nelle qualificazioni non c’è il VAR); sulla stessa azione Donnarumma cala un miracolo salva-risultato su una conclusione ravvicinata di Karagaren. Al 75’ abbiamo una grandissima occasione: Verratti scodella una grandissima palla per Belotti, che sfugge alla marcatura di Antov e supera Iliev con un bellissimo pallonetto, ma proprio quando i giochi sembrano fatti la palla sbatte sul palo, pallone poi raccolto ancora dal Gallo, che da posizione favorevole spara alto.

Per fortuna, pochi minuti dopo Locatelli chiude definitivamente i conti, che raccoglie un bel pallone a rimorchio di Insigne e fa partire una grandiosa conclusione a giro, che batte il portiere del Ludogorets. Nel finale, l’Italia cerca un 3-0 che sarebbe stato importante in ottica differenza reti, ma questo gol non arriva: in generale, va bene il risultato, ma soprattutto per l’Europeo occorre recuperare brillantezza.

Sempre per quanto riguarda la differenza reti, da sottolineare il risultato dell’altra partita del nostro girone: la Svizzera vince contro la Lituania solo per 1-0, grazie ad un gol di Shaqiri. La Spagna è ormai abbonata al rischio: la Georgia va clamorosamente in vantaggio con Kvaratskheila a fine primo tempo, per poi essere rimontata con un gol di Ferran Torres all’ora di gioco e da un gol della stellina Dani Olmo in pieno recupero; sempre nel gruppo delle Furie Rosse, la Svezia di Ibra schianta il Kosovo per 3-0, con lo stesso attaccante rossonero autore di un bellissimo assist di tacco in favore di Augustinsson, a cui si aggiungono successivamente le marcature di Isak, a cui pensa la Roma per il dopo Dzeko, e di Larsson su calcio di rigore.

Tutto facile per la Francia, che batte il Kazakistan per 2-0 grazie ad un gol di Dembélé ed un autogol di Maily; mentre la Danimarca distrugge la malcapitata Moldavia addirittura per 8-0: in luce il blucerchiato Damsgaard, autore di 2 gol e 2 assit. Vince anche l’Inghilterra in Albania, grazie ai gol di Kane e di Mount; mentre la Legge Lewangoalski non perdona neanche la povera Andorra: il Terminator del Bayern firma una doppietta nel rotondo 3-0 della sua Polonia.