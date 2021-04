Qual. Mondiali: L’Italia non brilla ma va bene così, 3 su 3! Tonfo Germania

Vittoria importante per la squadra di Mancini, che fatica non poco con una modesta ma organizzatissima Lituania, che chiude tutti gli spazi e cerca di sfruttare le occasioni in contropiede, mettendo così in difficoltà gli Azzurri. Il CT sorprende nella scelta delle formazioni e ne cambia addirittura 10 rispetto alla non convincente vittoria contro la Bulgaria: l’unico superstite è Donnarumma, poi da evidenziare l’esordio di Toloi nel ruolo di terzino destro e la prima volta da titolare per Pessina; davanti spazio al tridente El Shaarawy-Immobile-Bernardeschi.

Il ritmo non decolla, facendo preoccupare non poco: la squadra non trova nessuno spazio, non riescono a sfondare le linee nemiche e facilitano il compito della Lituania, che difende senza troppe difficoltà lo 0-0, e anzi, ha un paio di occasioni grazie ad errori della retroguardia, soprattutto nell’impostazione da Donnarumma, che a volte esagera in questa idea di calcio.

Il Mancio decide così di cambiare all’intervallo: fuori El Shaarawy e Pellegrini, dentro Chiesa e Sensi; è proprio il centrocampista dell’Inter a sbloccare il risultato grazie ad una conclusione dal limite dell’area di rigore, che inganna Svedkauskas e si insacca, a questo punto viene naturale chiedersi se questo Sensi potrà davvero essere l’arma in più per Conte in questa volata verso lo Scudetto.

Il vantaggio sblocca la partita, con Immobile e Locatelli che hanno occasioni per chiuderla poco dopo, ma entrambi sciupano le rispettive occasioni; cresce così la squadra di casa, che ha una grandissima occasione per pareggiarla con Eliosus, ipnotizzato con una grandissima parata di Donnarumma, che si riscatta degli errori nel primo tempo. Una brutta Italia così resta a galla, sciupando tutte le occasioni che si presentano; proprio alla fine viene concesso un calcio di rigore, trasformato da Immobile che firma il definitivo 2-0.

Nelle altre partite, clamoroso ko della Germania: i tedeschi cadono in casa sotto i colpi della Macedonia per 2-1, con gol del genoano Pandev e del Napoletano Elmas, lasciando così il primo posto alla sorpresa Armenia, che nel tardo pomeriggio ha ottenuto un altrettanto clamorosa vittoria in casa contro la Romania: gli armeni solo all’86’ erano sotto per 2-1, salvo poi rimontare clamorosamente e far esplodere i 4000 spettatori presenti a Yerevan.

Vittoria firmata Griezmann, invece, per la Francia, che piegano la Bosnia-Erzegovina per 1-0, mentre la Danimarca distrugge l’Austria per 4-0: in luce Skov Olsen e Mæhle.

Vince anche l’Inghilterra, che approfitta dell’assenza causa infortunio di Robert Lewandowski, e batte la Polonia per 2-1 grazie ad un gol di Maguire proprio nel finale di partita, mentre nell’altra partita del nostro girone, Irlanda del Nord-Bulgaria termina 0-0 (la Svizzera riposava).