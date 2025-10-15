Retegui trascina l’Italia, Israele sconfitto 3-0! Playoff conquistati

ITALIA- ISRAELE 3-0

Non è dato sapere se a Gennaro Gattuso piaccia giocare a poker sul tavolo verde. Sicuramente gli piace un mondo farlo sul rettangolo verde, ovvero sulla panchina dell’Italia perché, contro Israele, giunge la quarta vittoria della sua gestione. Che, con il suo punteggio da numero perfetto pitagorico di 3-0, è la più preziosa in termini di peso specifico perché consente a Retegui e compagni di rinchiudere in cassaforte il secondo posto con quindici punti a tre sole lunghezze dalla Norvegia che la pattuglia azzurra dovrà ancora affrontare. Contro Israele è arrivata una prova di grande personalità che consente certamente di coltivare pensieri positivi e di sperare che l’Italia, il prossimo mondiale, se lo viva sul rettangolo verde dei campi nordamericani e non in casa davanti al televisore. Al 6′ Retegui, dando un saggio dell’ispirazione realizzativa che emergerà per via, spara fuori misura su assist di Tonali. Cambiaso rafforza il concetto al minuto 10 concludendo a fil di palo dal limite dopo uno scambio con Raspadori. Quest’ultimo dimostra di essere in grande confidenza dialogica nel reparto avanzato con il compagno da cui si vede restituire il favore ma mette a lato di destro. Israele prova a scuotersi al minuto 19 con Gloukh che, imbeccato da Khalaili, conclude però a fil di palo. Al minuto 28 Salomon, servito da Biton, impegna Donnarumma in un intervento non proprio semplicissimo. L’Italia cerca di arginare la ritrovata prorompenza ospite e di riprendersi le redini della gara, al 38′ Cambiaso crossa per Retegui che però spara addosso a Baltaxa. Al minuto 45 la nazionale di Gattuso mette la freccia, Baltaxa ferma mettendo a bando i convenevoli Retegui causando un calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso giocatore dell’Atalanta non stecca ed è l’1-0.

Nella ripresa Gattuso fa rifiatare un Raspadori che si è speso molto e prova a colorare di gloria la giornata del nerazzurro Pio Esposito. Al 3′ l’Italia ha un brivido per un presunto fallo di mano di Tonali ma l’arbitro non ravvisa alcunchè. Al minuto 7 Barella potrebbe allargare il fossato ma, dal limite, conclude alto di poco. Israele dimostra di non essere ancora al tappeto e ci prova in successione con Baribo e Gloukh, nel primo caso, però, la sfera termina alta, nel secondo è neutralizzata da Donnarumma. Al 21′ Cambiaso intona il gaudemus per la rete del raddoppio dopo uno scambio con Pio Esposito ma il direttore di gara gli ricaccia in gola l’urlo di gioia annullando per fuorigioco. Non succede lo stesso a Retegui con il suo regolarissimo raddoppio che giunge al minuto 29 approfittando di una palla persa malamente da Turiel. Al minuto 33 Solomon si divincola bene dalla marcatura di Mancini ma mette la sfera fuori di un nulla. Al 39′ Pio Esposito vanifica l’ultima possibilità di entrare nel tabellino dei marcatori con un tiro da distanza ravvicinata parato da Glaser. Al minuto 48 Mancini di testa mette il punto esclamativo con il 3-0 su suggerimento di Dimarco. E l’Italia può continuare a pensare in grande,