Roma, Gasp sorride: Dybala-Malen accende la sfida all’Inter

Quattro partite, quattro vittorie e 12 punti in classifica. La Roma di Gian Piero Gasperini arriva al primo grande appuntamento della stagione nelle condizioni migliori possibili. Il successo per 2-0 sul campo del Torino ha confermato l’ottimo avvio dei giallorossi, ma soprattutto ha consegnato al tecnico nuove indicazioni in vista della sfida contro l’Inter.

Una delle più interessanti riguarda Paulo Dybala e Donyell Malen. I due hanno giocato insieme alle spalle e intorno al reparto offensivo, mostrando un’intesa che Gasperini ha apprezzato apertamente nel post partita. E proprio questa coppia potrebbe diventare una delle chiavi della sfida contro i nerazzurri.

Dybala e Malen, Gasperini vede una nuova Roma

Contro il Torino è stato Malen a sbloccare la partita, approfittando di un errore della difesa granata. Nel recupero è poi arrivato il raddoppio di Niccolò Pisilli, che ha definitivamente chiuso la gara. Al di là dei marcatori, però, Gasperini ha sottolineato soprattutto il modo in cui Dybala e Malen sono riusciti a dialogare.

L’argentino può abbassarsi per ricevere tra le linee e creare superiorità, mentre l’olandese possiede velocità e capacità di attaccare gli spazi. Due caratteristiche differenti che, se combinate, possono rendere l’attacco della Roma molto meno prevedibile.

La Roma arriva all’Inter a punteggio pieno

Il calendario ora propone immediatamente il test più importante. Roma e Inter sono le uniche squadre ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate, entrambe con 12 punti. I nerazzurri hanno risposto al successo giallorosso battendo 5-3 l’Udinese dopo essere finiti sotto di due reti.

Il risultato trasforma inevitabilmente Roma-Inter in un primo scontro diretto per il vertice. È ancora presto per parlare di una partita decisiva per lo Scudetto, ma il confronto dell’Olimpico dirà molto sulle reali ambizioni delle due squadre.

Gasperini prepara la mossa contro Chivu

La Roma arriva alla partita con una certezza in più. Gasperini ha diverse possibilità offensive e la soluzione Dybala-Malen può diventare particolarmente interessante contro una squadra come l’Inter, abituata ad alzare il proprio baricentro.

Malen può attaccare la profondità, mentre Dybala può trovare spazio tra centrocampo e difesa. Sarà poi il tecnico a decidere se confermare questa soluzione dall’inizio o utilizzarla durante la gara. Una cosa, però, è già chiara: la Roma arriva al big match senza complessi.