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Serie A

Svolta in casa Lazio: è fatta per Gattuso! Sarri verso l’Atalanta

Colpo di scena per entrambe le società, che hanno già scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione

Mag 25, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - MARCH 26: Gennaro Gattuso, Head Coach of Italy gestures during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Italy and Northern Ireland at Stadio di Bergamo on March 26, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Lazio ha terminato il suo cammino in campionato con una vittoria rifilata al Pisa ultimo in classifica, in un Olimpico quasi deserto, con il saluto di Pedro davanti ai pochi tifosi presenti. Scene che fanno rabbrividire per quanto ha dimostrato il n.9 in Italia e non solo, deliziando con le sue giocate anche altrove (da Barcellona con Messi al Chelsea fino alla Roma, conquistando tutto anche con la propria nazionale).

Svolta in casa Lazio per la panchina: è fatta per Gattuso!

Maurizio Sarri dunque lascerà la Capitale per far spazio ad un nuovo tecnico, che ha sofferto in questi mesi, soprattutto per la mancata qualificazione al Mondiale 2026 dell’Italia.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, l’ex Milan approderà alla Lazio firmando un contratto biennale, pronto per risollevare un’ambiente spento, vuoto come lo stadio abbandonato durante tutto l’anno calcistico per via delle proteste rivolte al presidente Claudio Lotito.

Atalanta, Percassi ha deciso: out Palladino, Sarri in!

Il giornalista ha rivelato un’altra notizia tramite i suoi profili social, che riguarda il mondo Atalanta. Segnali di addio prevedibili dopo le dichiarazioni rilasciate da Raffaele Palladino nelle sue ultime uscite, e che dunque farà spazio proprio al tecnico toscano dopo aver raggiunto la ‘Conference League’ al 7° posto.

Sarri infatti firmerà un contratto che lo legherà alla ‘Dea’ dopo l’avventura dell’ex Monza, seppur scelta non condivisibile dalla tifoseria bergamasca, Percassi ha dunque trovato l’accordo definitivo e si appresta a diventare il nuovo tecnico dei nerazzurri.

L’obiettivo sarà quello di rivedere il cosiddetto ‘Sarrismo’ proposto durante l’esperienza vissuta a Napoli, con un bel gioco e tanta qualità come ai tempi di Gasperini, il quale nella giornata di ieri ha conquistato la Champions League a Roma, battendo il Verona 2-0 al ‘Bentegodi’.

Lotito e Percassi: voglia di riscatto cercasi…

Aria di cambiamento dunque dalle parti di Roma (sponda biancoceleste) e Bergamo (sponda nerazzurra), con i rispettivi presidenti consapevoli degli errori commessi in questa stagione e vogliosi di tornare a dar fastidio anche alle più forti del campionato.

Segnale forte e chiaro alle due piazze, che dopo un’annata calcistica al di sotto delle aspettative, ora considerano questo cambio di panchina immediato come rilancio verso un progetto chiaro e concreto, aspettando il calciomercato estivo per dare definitivamente il via alla prossima Serie A 2026-2027.

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