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Serie A

Torino corsaro a Pisa, il Bologna passa a Cremona. Colpi per l’Europa e la salvezza

Granata vincono 1-0 nel finale con Adams, i rossoblù piegano la Cremonese 2-1: Pasqua positiva per Torino e Bologna.

Apr 5, 20261 Lettura
BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 27: Riccardo Orsolini of Bologna FC 1909 celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 match between Bologna FC 1909 and FC Salzburg at Stadio Renato Dall'Ara on November 27, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

La domenica pasquale della 31ª giornata di Serie A continua con due successi importanti: il Torino espugna Pisa 1-0 grazie a Che Adams, mentre il Bologna supera 2-1 la Cremonese allo Zini. Tre punti pesanti per la classifica: i granata salgono a 36 punti, mentre i felsinei volano a 45, rilanciando le ambizioni europee.

A Pisa gara bloccata per lunghi tratti, con poche occasioni da entrambe le parti. Il Torino cresce nella ripresa e trova il gol decisivo all’80’: assist di Pedersen per il neoentrato Che Adams, che da pochi passi firma l’1-0. Successo fondamentale per la squadra di D’Aversa che allunga sulla zona calda, mentre il Pisa resta ultimo a quota 18.

Allo Zini, invece, il Bologna parte fortissimo: Joao Mario sblocca dopo 3 minuti con un gran destro al volo, poi Rowe raddoppia al 16’ su assist di Miranda. I rossoblù dominano e sfiorano il tris con Moro (traversa), prima del rigore trasformato da Bonazzoli nel finale. Nel recupero volano cartellini rossi per Maleh e Ferguson, ma il risultato non cambia. Il Bologna scavalca così la Lazio e si prende l’ottavo posto, mentre la Cremonese resta ferma a 27 punti in piena lotta salvezza.

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