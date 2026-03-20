Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Udinese's NICOLO ZANIOLO celebrates after scoring a goal during the 2026 Italian Serie A ENILIVE 2025/26 football match between Udinese and Atalanta at Bluenergy Stadium on November 1st, 2025, Udine, Italy
Serie A

Udinese, colpo salvezza: Genoa beffato dai legni e da Ekkelenkamp

Mar 20, 20261 Lettura

GENOA-UDINESE 0-2
21′ st Ekkelenkamp, 51′ st Davis

L’Udinese compie un passo forse decisivo verso la tranquillità nella trentesima giornata di Serie A, superando il Genoa per 2-0 al termine di una gara dai due volti. Con questo successo, i friulani balzano a quota 39 punti, staccando sensibilmente il Grifone, fermo a 33 e reduce da una serata segnata dalla sfortuna e dai rimpianti.

La frazione iniziale è un monologo di marca rossoblù. La squadra di De Rossi costruisce e conclude, ma sbatte contro la cattiva sorte. Al 25′, una conclusione potente di Malinovskyi si stampa sulla traversa; dieci minuti più tardi, il copione si ripete con Colombo, che al 36′ vede strozzarsi in gola l’urlo del gol ancora a causa del montante. L’Udinese soffre, ma resta in piedi.

L’avvio di ripresa è ad alta tensione. L’arbitro Collu assegna inizialmente un calcio di rigore al Genoa per un presunto tocco di mano di Kabasele. Tuttavia, richiamato dal VAR all’on field review, il direttore di gara torna sui suoi passi revocando il penalty.

Nel finale, De Rossi tenta il tutto per tutto inserendo Ekhator ed Ekuban per dare peso all’attacco, ma il pareggio non arriva. Anzi, al 96′, in pieno contropiede, è Davis a sigillare il match: una ripartenza fulminea conclusa con un diagonale mancino chirurgico che trafigge Bijlow e mette in ghiaccio i tre punti per i bianconeri.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A 2025/26

Mar 21, 2026

Il Napoli sale al 2° posto, a Cagliari basta McTominay

Mar 20, 2026

Il programma della 30ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Mar 20, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.