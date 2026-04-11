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Serie A

Uragano Malen: tripletta show e la Roma travolge il Pisa

Dominio totale all’Olimpico: la Roma travolge il Pisa con un super Malen e rilancia le ambizioni europee

Apr 11, 20261 Lettura
Rome, Italy - April 10, 2026: Donyell Malen (Forward) of AS Roma score the goal and celebrate with the teammates during the Serie A Enilive 2025-2026 football match between AS Roma vs Pisa Sporting Club 1909 at Olympic Stadium.

ROMA-PISA 3-0
3′, 43′ e 7′ st Malen (R).

La 32ª giornata di Serie A si apre con il netto successo della Roma, che batte 3-0 il Pisa all’Olimpico grazie a uno straordinario Donyell Malen, autore di una tripletta. I giallorossi dominano il match dall’inizio alla fine e conquistano tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League, mentre per il Pisa la situazione si fa sempre più critica.

Bastano tre minuti alla Roma per sbloccare il risultato: Malen anticipa Caracciolo sul filtrante di N’Dicka e firma subito l’1-0. Il Pisa prova a reagire, ma Svilar è decisivo su Moreo, negando il pareggio. I giallorossi continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con Pellegrini, che colpisce il palo. Il 2-0 arriva al 43’, ancora con Malen, perfetto sull’assist di Rensch.

Nella ripresa la squadra di Gasperini parte con ritmi più bassi, ma al 52’ chiude definitivamente i conti: tripletta di Malen e 3-0. Da quel momento la Roma gestisce il vantaggio senza affanni, mentre il Pisa si rende pericoloso solo nel finale con Durosinmi.

Con questa vittoria la Roma sale a 57 punti, agganciando momentaneamente la Juventus e mettendo pressione al Como (58) nella lotta per un posto in Champions League. Momento opposto per il Pisa, sempre più ultimo e ormai vicino alla retrocessione.

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