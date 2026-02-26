Milan, rimpianto Hauge? Retroscena e verità sulla scelta rossonera

Il gol segnato da Jens Petter Hauge in Champions League contro l’Inter con la maglia del Bodø/Glimt ha riacceso il dibattito tra i tifosi del Milan. L’esterno norvegese, protagonista in Europa, era stato ceduto nel 2021 all’Eintracht Francoforte dopo una prima stagione in rossonero chiusa con cinque reti. Una decisione che oggi torna sotto i riflettori e che merita di essere analizzata nel dettaglio.

L’exploit europeo di Jens Petter Hauge contro l’Inter ha riportato alla memoria dei tifosi rossoneri il suo arrivo a Milano nell’estate 2020. Dopo essersi messo in mostra proprio contro il Milan nei preliminari di Europa League con il Bodø/Glimt, l’esterno offensivo era stato acquistato come investimento giovane e di prospettiva. Nella stagione 2020-2021 con il AC Milan, Hauge aveva collezionato presenze importanti tra campionato ed Europa League, realizzando 5 gol complessivi. Numeri incoraggianti per un classe 1999 al primo impatto con la Serie A, ma non sufficienti per garantirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico. Nel 2021 è arrivata quindi la cessione all’Eintracht Francoforte, scelta che oggi viene riletta alla luce delle sue recenti prestazioni in Champions.

Le ragioni economiche dietro la cessione

Uno dei fattori principali fu la necessità di fare cassa. In quel periodo il Milan stava attraversando una fase di riequilibrio finanziario, con l’obiettivo di sistemare i conti e rispettare parametri economici stringenti. La cessione di Hauge rappresentò un’operazione strategica: acquistato per una cifra contenuta, il giocatore fu rivenduto generando una plusvalenza utile a sostenere il progetto tecnico. In un contesto di ricostruzione societaria, la sostenibilità economica aveva priorità assoluta.

Oltre agli aspetti finanziari, pesò la forte concorrenza nel reparto offensivo. In quel Milan le corsie esterne erano presidiate da giocatori più esperti e già integrati nel sistema di gioco. Per Hauge, trovare continuità sarebbe stato complesso. Il club, valutando il minutaggio limitato e la necessità di garantire al calciatore un percorso di crescita, ritenne opportuno aprire alla cessione. In Germania avrebbe avuto maggiori opportunità di mettersi alla prova in un campionato diverso e competitivo.

Secondo quanto emerso all’epoca, anche la volontà del giocatore avrebbe inciso sulla decisione. L’idea di misurarsi in Bundesliga e vivere un’esperienza internazionale rappresentava un’opportunità di crescita professionale. La separazione, dunque, non fu soltanto una scelta tecnica o economica, ma il risultato di una valutazione condivisa tra società e calciatore.

Il rimpianto dei tifosi rossoneri

Oggi, dopo il gol in Champions contro l’Inter, il dibattito si riaccende. I tifosi del Milan si interrogano: è stata una scelta corretta? Con il senno di poi, il talento mostrato da Hauge in Europa potrebbe far pensare a un’occasione persa. Tuttavia, analizzando il contesto del 2021, la cessione appare coerente con la strategia societaria di quel momento: equilibrio finanziario, competitività immediata e gestione razionale della rosa. Il calcio, però, vive anche di rimpianti e sliding doors. E ogni exploit europeo riporta alla luce decisioni che, nel tempo, assumono significati diversi.