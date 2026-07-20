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Mondiali 2026

Spagna sul tetto del mondo: l’emozione, l’orgoglio di Luis de la Fuente

Il ct della Spagna celebra il trionfo mondiale: «Un orgoglio immenso». Dall’emozione dopo il fischio finale all’elogio del gruppo, fino all’analisi della finale decisa dopo una battaglia sofferta.

Lug 20, 20261 Lettura
BOLOGNA, ITALY - June 22: Spain head coach Luis de la Fuente celebrates following the 2019 UEFA U21 Championships group A match between Spain and Poland at Renato Dall'Ara on June 22, 2019, in Bologna, Italy. (Photo by Stephen McCarthy - UEFA/UEFA via Sportsfile)

La vittoria nel Mondiale rappresenta un traguardo che va oltre il semplice successo sportivo. A sottolinearlo è il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente, che ha celebrato il titolo esaltando il valore umano e tecnico del gruppo.

«È un orgoglio immenso, soprattutto per questa generazione di calciatori che è cresciuta seguendo un’idea precisa, restando fedele ai propri principi, migliorandoli nel tempo. Hanno dato un esempio straordinario di unità, spirito di squadra e senso di famiglia, mettendo in mostra un talento e un potenziale eccezionali», ha dichiarato.

L’emozione, inevitabilmente, ha preso il sopravvento al termine della finale. «Sono profondamente emozionato. Con i ragazzi ci siamo detti che ormai abbiamo vinto tutto. È qualcosa di meraviglioso. Questa squadra rappresenta un modello per lo sport spagnolo, per i giovani e per l’intero Paese. La forza del gruppo è stata la nostra arma più grande: insieme siamo sempre più forti».

Ripercorrendo la sfida decisiva, il tecnico ha sottolineato come il risultato avrebbe potuto essere messo al sicuro già nei tempi regolamentari. «La partita avrebbe dovuto chiudersi molto prima. Le straordinarie parate di Emiliano Martínez ci hanno impedito di trovare con maggiore tranquillità il gol del vantaggio. Poi, però, una finale mondiale richiede anche la capacità di soffrire. Perfino in inferiorità numerica negli ultimi minuti siamo rimasti compatti. E, visto che sappiamo soffrire insieme, siamo riusciti ancora una volta a dimostrare di essere pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà».

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