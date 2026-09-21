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IPA88774672 - Diego Moreira of AC Milan celebrating after a goal during the Italian Serie A football match between AC Milan and US Lecce on 20 of September 2026 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy. Credit: Tiziano Ballabio
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Pulisic, Rabiot e Moreira firmano la festa contro il Lecce. Amorim può sorridere

Set 21, 20261 Lettura

La partita inizia con ritmi molto elevati. Le squadre si aggrediscono a vicenda provando a trovare ottimi spunti per segnare la prima rete. La squadra di Amorim costruisce molto bene dal basso e grazie ad un fantastico Pulisic trova la rete del vantaggio. I rossoneri riescono ad avere il dominio del gioco mentre la squadra salentina aspetta per poi ripartire.

Il Lecce si alza sul campo di gioco ma non riesce ad avere il controllo del pallone mentre gli avversari riescono facilmente a bucare la loro difesa. I giallorossi provano a giocare nella metà campo avversaria, lanciando palla al centravanti, ma più volte questa soluzione non riesce. Gli ultimi minuti del primo tempo vedono la squadra allenata da Di Francesco subire molto l’offensiva del Milan. Il primo tempo finisce con la squadra rossonera in vantaggio.

La squadra di casa inizia il secondo tempo come ha finito il primo, creando diverse occasioni per trovare il raddoppio. La squadra leccese prova a fare possesso per poi attaccare, ma più volte trova l’opposizione dei rossoneri. Il Milan dopo aver trovato il raddoppio su calcio d’angolo con Pavlović (poi annullato), continua ad insidiare fortemente la difesa avversaria. Gli uomini di Amorim, infatti trovano il raddoppio con Rabiot dopo una splendida azione che ha visto protagonista metà squadra.

I salentini dopo il secondo gol subito, cercano di creare vari pericoli provando ad alzare il livello della pressione, ma la squadra di casa riesce ad eluderlo in modo eccellente. La formazione milanista grazie ad una bellissima avanzata di Moreira trova il terzo gol che chiude la partita. Gli ultimi minuti del match ci raccontano dei padroni di casa ormai  soddisfatti del risultato, a discapito di un Lecce coraggioso, ma mai davvero pericoloso. La partita finisce con un’ottima vittoria da parte dei rossoneri sulla squadra pugliese per 3-0.

 

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