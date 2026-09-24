Milan, scoppia il caso Gonçalo Ramos: 80 milioni e un dato che preoccupa i tifosi

Gonçalo Ramos è stato l’acquisto più costoso di questa sessione di calcio mercato estiva nel nostro campionato. L’attaccante portoghese ha portato con se tante aspettative e attualmente sta ricevendo molte critiche.

Le aspettative su Gonçalo Ramos dopo l’investimento del Milan

L’attaccante portoghese ha portato con sé molto entusiasmo e la piazza milanista ha apprezzato molto questo investimento (circa 80 milioni) da parte della società L’attaccante rossonero è reduce da esperienze molto importanti: convocato costantemente dalla nazionale portoghese, ha giocato al PSG conquistando due Champions League (da non titolare) e ha fatto molto bene al Benfica andando facilmente in doppia cifra. Le sue statistiche fanno capire il livello del giocatore, infatti per Amorim e Cardinale può essere lui il bomber del Milan.

I numeri di Ramos e il lavoro chiesto da Amorim

Attualmente il giocatore portoghese non sta rendendo benissimo, infatti sta ricevendo critiche soprattutto dai tifosi rossoneri che si aspettavano più concretezza in campo. Ramos nelle prime partite della stagione ha segnato un gol e un assist tra Serie A e Europa League. L’attaccante però finora ha svolto un lavoro diverso, probabilmente chiesto dall’allenatore. Il lavoro svolto dall’inizio del campionato non è stato per segnare più gol possibili, al contrario ha legato il gioco con la squadra per creare più occasioni da gol possibili. Riuscirà a segnare maggiormente? Diventerà più decisivo o le aspettative da parte della piazza milanista sono state eccessive?