Juventus, tegola Grabara: stagione finita. Due nomi per sostituirlo

Il neo-acquisto bianconero Grabara ha riportato un grave infortunio durante un allenamento. Adesso la Juventus valuta come sistemare questa situazione. Andiamo nel dettaglio…

Il portiere polacco è stato uno dei giocatori più importanti in questa campagna acquisti estiva. Mister Spalletti nella prima partita di Europa League ha voluto dargli fiducia e infatti lo ha schierato titolare. Il portiere ha entusiasmato molto la squadra e il pubblico con delle belle parate e con un ottimo assist.

Il 19 settembre però arriva una notizia tremenda, il portiere ha effettuato vari esami che hanno evidenziato una grave lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore polacco dunque ha già finito la stagione con la Vecchia Signora e difficilmente sarà riscattato.

La dirigenza bianconera deve quindi intervenire in questa pausa nazionali per risolvere questo grave imprevisto. Sono stati proposti diversi nomi dai vari agenti dei calciatori svincolati, i bianconeri hanno valutato e hanno scelto due giocatori in particolare. Il primo giocatore è Neto, una vecchia conoscenza per la Juventus. Neto è il profilo in pole position, avrebbe inoltre garantito la sua massima collaborazione per tornare a vestire la maglia bianconera.

Il secondo nome (meno appetibile alla società) è Sergio Rico, portiere spagnolo attualmente svincolato e reduce da una stagione in Qatar. Quale profilo sceglierà la società bianconera? Il sostituto resterà anche l’anno prossimo o verranno scelti profili più giovani? Lo scopriremo…