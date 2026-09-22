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Serie A

Serie A, la sosta diventa un esodo: 207 giocatori convocati, il Milan ne perde 15

Set 22, 20261 Lettura

La Serie A si ferma. I suoi giocatori, decisamente meno. Dopo la quinta giornata il campionato italiano entra nella lunga pausa internazionale e tornerà soltanto il 10 ottobre, ma oltre duecento calciatori lasceranno contemporaneamente i rispettivi centri sportivi.

Il conteggio aggiornato è impressionante: 207 convocati tra Nazionali maggiori e selezioni giovanili. Una fotografia che racconta quanto il campionato italiano sia diventato internazionale. Ma anche quanto sia complicato, per gli allenatori, sfruttare realmente la sosta.

Milan primo con 15 convocati, Inter 12

Il caso più evidente riguarda il Milan. La squadra rossonera conta 15 giocatori chiamati dalle rispettive Nazionali, il numero più alto della Serie A. Un dato che arriva proprio dopo il 3-0 contro il Lecce. Ruben Amorim avrebbe potuto sfruttare la lunga pausa per consolidare i progressi mostrati a San Siro. Dovrà invece lavorare con un gruppo fortemente ridotto.

Situazione simile per l’Inter. I nerazzurri hanno 12 convocati e perderanno quindi gran parte dei titolari durante le prossime settimane. Per Cristian Chivu la pausa arriva dopo il 2-2 dell’Olimpico contro la Roma, una partita che ha mostrato contemporaneamente la forza mentale dell’Inter e alcuni problemi nell’approccio. Lavorarci sarebbe utile. Farlo senza molti protagonisti sarà più complicato.

La sosta non è più una sosta

È questo il paradosso del calcio moderno. Il calendario dei club si interrompe per quasi tre settimane, ma moltissimi giocatori continueranno ad allenarsi, viaggiare e disputare partite internazionali. E quando rientreranno, il campionato ripartirà immediatamente.

Il 10 ottobre toccherà già a Genoa-Fiorentina e Inter-Parma. Il giorno successivo saranno impegnate, tra le altre, Roma, Milan, Lazio e Juventus. Il problema non sarà soltanto tecnico. Sarà soprattutto fisico.

Il vero lavoro comincerà al rientro

Gli allenatori potranno dedicare tempo ai giocatori rimasti. Potranno recuperare gli infortunati. Ma per ritrovare realmente la squadra al completo dovranno aspettare gli ultimi giorni prima della ripresa. Duecentosette convocati spiegano meglio di qualsiasi altra statistica quanto la Serie A sia ormai dentro un calendario globale.

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