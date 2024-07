Copa America 2024: Brasile ai quarti col brivido, Costarica out

Con le gare della terza ed ultima giornata del Gruppo D, la fase a gironi della Coppa America 2024 in fase di svolgimento negli Stati Uniti, è passata agli archivi lasciando spazio ai quarti di finale. A Santa Clara in California, nell’ultima giornata della fase preliminare della Coppa America di calcio il Brasile frena contro la Colombia che impone il pareggio ai carioca, accedendo ai quarti di finale come prima del raggruppamento. Nel primo tempo Raphinha porta avanti il Brasile dopo dodici minuti, ma prima dell’intervallo Daniel Munoz realizza il gol del pari che vale anche il primato in classifica. La paura in casa carioca era quella di poter incontrare l’Uruguay ai quarti di finale, per evitare ciò per la selezione brasiliana era necessaria la vittoria, non arrivata contro una Colombia ostica, quadrata, ben messa in campo e soprattutto in possesso di un ottimo roster, che fa dei Cafeteros una della candidate per la conquista del titolo.

Parte subito forte il Brasile tanto che al 12’ passa in vantaggio, punizione dal limite, Raphinha trova la traiettoria giusta con cui superare la difesa colombiana e far si che il pallone termini la sua corsa dritto all’incrocio dei pali. Nella Colombia giganteggiano Luis Diaz e James Rodriguez, proprio l’ex Real spaventa, Alisson, dopo la traversa scheggia ad inizio gara, si ripete con una volée mancina,il match diventa nervoso, sale l’agonismo e con esso nascono tanti falli e altrettanti battibecchi che sfociano in rissa. Ma nel finale di primo tempo il match diventa arroventato, al 43’ Vinicius viene platealmente atterrato in area ma per arbitro e Var non c’è, pochi minuti ed arriva il pareggio colombiano, imbucata di Cordoba per Munoz che spedisce alle spalle di Alisson, firmando l’1-1, che manda la prima frazione di gioco agli archivi.

Nella ripresa il copione non cambia, la Colombia fa la partita, mentre il Brasile si chiude nella propria trequarti incapace di rendersi pericoloso, cercando come unico obiettivo quello di chiudere il match sul pari, mentre i cafeteros sul finire di gara potrebbe anche vincere ma prima Carrascal e poi Borre, si divorano la possibile rete del 2-1, che avrebbe concesso alla Colombia di chiudere la fase a gironi a punteggio pieno come fatto da: Argentina, Venezuela ed Uruguay. Discorso diverso per il Brasile che almeno nella fase a giorni non ha brillato, accendendo ai quarti con due pareggi ed una vittoria, troppo poco per una selezione che punta alla conquista del titolo.

Chiude positivamente ma senza centra la qualificazione il Costa Rica, tanto da sbloccare il match già nei primi 7 minuti, trovando la rete del momentaneo 1-0 con Calvo al 3’, trascorrono 4 minuti ed Alcocer parte palla al piede da dietro la sua metà campo, dopo 40 metri trafigge sul primo palo Morinigo. Il Paraguay, già eliminato reagisce con orgoglio difendendosi per la restante parte di gara con più ordine, senza però mai arriva al tiro nel primo tempo. La musica cambia nel secondo, con La Albirroja che tenta la rimonta e tanto che al 55’ accorcia la distanze con Sosa, destro all’incrocio dei pali. Cresce anche Enciso, il 2004 del Brighton , esploso con De Zerbi,sempre al centro delle manovre offensive, ma al triplice fischi il risultato resta invariato e la vittoria va alla Costa Rica,che chiude con la bellezza di 4 punti e la soddisfazione di aver cercato la qualificazione fino alla fine.

Archiviata la fase a gironi da venerdì notte ed in contemporanea con gli Europei, prenderanno il via i quarti di finale che si preannuncia decisamente spettacolari ed arroventati, ma al tempo stesso è già fare un bilancio, dall’incrocio tra le due federazioni ancora una volta vincente ne esce la CONMEBOL che ai quarti di finale ha piazzo la bellezza di ben 6 squadre. Discorso diverso per la CONCACAF, la confederazione del Nord, Centro America e Carabi, ha si visto le storiche qualificazioni di Canada e Panama, ma al tempo stesso però ha visto l’eliminazioni di Stati Uniti (padroni di casa) Giamaica e Costa Rica, tutte formazioni che senza dubbio avrebbero potuto fare molto di più, anche perché dotate tutte di ottimi roster composti da diversi giocatori che ormai militano in Europa da tempo, quindi in casa CONCACAF c’è ancora da migliorare e crescere, dunque diventa fondamentale la Gold Cup che grazie al fatto di essere a cadenza biennale, nel corso degli anni ha contribuito moltissimo alla crescita di tali nazionali.