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Addio a Sandro Mazzola, leggenda della Grande Inter e della Nazionale

Set 19, 20262 Lettura

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Sandro Mazzola, scomparso a Milano all’età di 83 anni. Simbolo della Grande Inter di Helenio Herrera e protagonista con la Nazionale italiana, Mazzola ha segnato un’epoca del calcio italiano ed europeo. Nato a Torino l’8 novembre 1942, era figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino morto nella tragedia di Superga del 1949. Sandro costruì una carriera di primo piano, legando praticamente tutta la sua attività da calciatore all’Inter, con cui giocò dal 1961 al 1977.

La carriera di Sandro Mazzola con l’Inter

Con la maglia nerazzurra Mazzola disputò 570 partite e realizzò 162 gol. Il suo palmarès con l’Inter comprende quattro campionati italiani, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Dal 1970 al 1977 indossò inoltre la fascia di capitano dell’Inter, raccogliendo l’eredità di Mario Corso e mantenendo il ruolo fino al termine della carriera agonistica.

Tra i principali riconoscimenti individuali figurano il titolo di capocannoniere della Coppa dei Campioni 1963-1964 e quello di miglior marcatore della Serie A nel 1965. Per nove volte fu inserito tra i candidati al Pallone d’Oro e nel 1971 chiuse al secondo posto alle spalle di Johan Cruijff. Nel 2014 Mazzola è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, mentre nel 2022 è entrato nella Hall of Fame dell’Inter.

Mazzola e la Nazionale: l’Europeo del 1968 e la finale mondiale del 1970

La carriera di Sandro Mazzola con la Nazionale italiana si sviluppò tra il 1963 e il 1974. Uno dei momenti centrali arrivò nel 1968, con la vittoria del Campionato Europeo, primo titolo dell’Italia nella storia della competizione. Mazzola prese parte anche a tre edizioni dei Mondiali di calcio: Inghilterra 1966, Messico 1970 e Germania Ovest 1974. Nel torneo messicano l’Italia raggiunse la finale, persa contro il Brasile.

In azzurro rimase celebre anche il dualismo con Gianni Rivera, fuoriclasse del Milan con il quale si contendeva un posto da titolare. Una rivalità sportiva che non impedì ai due campioni di mantenere nel tempo un rapporto di reciproca stima.

La carriera da dirigente e opinionista

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Mazzola continuò a lavorare nel mondo del pallone. Ricoprì diversi incarichi dirigenziali all’Inter, fino al ruolo di direttore sportivo tra il 1995 e il 1999. L’ex capitano nerazzurro ebbe esperienze dirigenziali anche con Genoa e Torino. Negli anni successivi divenne inoltre un volto conosciuto della televisione sportiva, lavorando come commentatore tecnico e opinionista per Rai Sport e partecipando a numerose trasmissioni dedicate al calcio.

Con la morte di Sandro Mazzola scompare uno dei protagonisti della Grande Inter degli anni Sessanta e della Nazionale che conquistò l’Europeo del 1968 e raggiunse la finale dei Mondiali del 1970.

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