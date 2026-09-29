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LISBON, PORTUGAL - APRIL 05: FIFA President Gianni Infantino speaks during the 47th UEFA Ordinary Congress meeting on April 05, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Guerra FIFA-UEFA, accuse durissime su Infantino e sui miliardi dei Mondiali

Set 29, 20261 Lettura

Lo scontro tra FIFA e UEFA entra in una fase apertamente giudiziaria e politica. La federazione mondiale ha accusato l’organismo europeo di diffondere informazioni false o fuorvianti e di tentare di condizionare la prossima elezione presidenziale della FIFA.

Il confronto riguarda il progetto FIFA Forward Enterprise, società alla quale sarebbero stati trasferiti importanti diritti commerciali legati ai Mondiali. Il piano è stato abbandonato a luglio dopo la forte opposizione di diverse confederazioni.

L’iniziativa della UEFA

La UEFA si è rivolta a un tribunale federale statunitense per ottenere testimonianze e documenti da utilizzare in vista di una possibile denuncia penale in Svizzera contro Gianni Infantino.

Secondo le contestazioni dell’organismo europeo, il progetto sarebbe stato sviluppato con un gruppo ristretto di consulenti e investitori, senza un confronto sufficiente con il Consiglio FIFA, le confederazioni e le federazioni nazionali.

Gli investitori avrebbero dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una partecipazione nella nuova società, sulla base di una valutazione del capitale pari a circa 20 miliardi.

La risposta della FIFA

La FIFA sostiene invece che il progetto avrebbe dovuto ricevere l’approvazione formale dei propri organi e nega qualsiasi ipotesi di vantaggio personale per Infantino.

L’organizzazione contesta anche la ricostruzione economica. Secondo la sua memoria, la UEFA avrebbe confuso il valore del capitale con il valore complessivo dell’impresa, che sarebbe stato superiore ai 30 miliardi di dollari.

La FIFA ritiene inoltre che le iniziative legali siano state avviate per influire sull’elezione presidenziale prevista a marzo.

Una battaglia sul controllo del calcio

Dietro il linguaggio giudiziario emerge una questione più ampia: chi deve controllare e valorizzare economicamente i principali diritti del calcio mondiale.

La disputa riguarda governance, trasparenza, investitori privati e distribuzione delle risorse. La UEFA, insieme ad altre confederazioni, chiede un maggiore coinvolgimento nelle decisioni strategiche. La FIFA difende invece la legittimità delle proprie procedure.

Non esiste ancora una decisione giudiziaria sulle accuse. Esiste però uno scontro ormai pubblico che rischia di ridefinire gli equilibri politici del calcio internazionale.

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