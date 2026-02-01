Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tennis

Alcaraz entra nella leggenda: Australian Open e Career Grand Slam

Carlos Alcaraz vince l’Australian Open 2026 battendo Djokovic in finale e completa il Career Grand Slam. È il più giovane di sempre a riuscirci.

Feb 1, 20261 Lettura
RIYADH, SAUDI ARABIA - OCT 18, 2025. Carlos Alcaraz competes in the Six Kings Slam at ANB Arena in Riyadh, Saudi Arabia. Image courtesy of Riyadh Season/Netflix

A Melbourne, Carlos Alcaraz scrive una pagina storica del tennis mondiale. Il numero uno del ranking conquista l’Australian Open 2026 rimontando Novak Djokovic in finale e completa il Career Grand Slam, diventando il più giovane di sempre a riuscirci nell’Era Open.

Sotto gli occhi di Rafael Nadal, presente in tribuna, Carlos Alcaraz ribalta la finale contro Novak Djokovic imponendosi 2-6 6-2 6-3 7-5 dopo tre ore e cinque minuti di battaglia alla Rod Laver Arena. Dopo un avvio complicato, lo spagnolo prende progressivamente il controllo dello scambio, alza l’intensità fisica e spegne la resistenza del 38enne di Belgrado, alla prima sconfitta in carriera in una finale dell’Australian Open.

Career Grand Slam e record di precocità

Con il trionfo a Melbourne, Alcaraz aggiunge l’unico Slam che mancava alla sua collezione dopo Roland Garros, Wimbledon e US Open, diventando il nono giocatore della storia a completare il Career Grand Slam e il più giovane di sempre a riuscirci: 22 anni e 272 giorni, meglio del primato di Don Budge.

È anche il secondo spagnolo a vincere l’Australian Open dopo Nadal e il più giovane nell’Era Open a raggiungere sette titoli Slam, superando Bjorn Borg. Inoltre, vincendo consecutivamente US Open e Australian Open, entra in un club ristrettissimo che comprende Federer, Djokovic, Sampras e, più recentemente, Jannik Sinner.

«Giocare contro Djokovic è sempre una fonte di ispirazione. Condividere il campo con lui e farlo davanti a Nadal è stato un privilegio», ha dichiarato Alcaraz durante la premiazione, ringraziando team e pubblico per il supporto in un torneo definito “una montagna russa”.

Djokovic, sportivo nella sconfitta, ha riconosciuto la grandezza dell’avversario: «Quello che sta facendo Carlos è storico. Non pensavo di arrivare in finale, soprattutto affrontando giocatori come Alcaraz e Sinner».

Ranking ATP: Alcaraz allunga

Grazie al successo, Alcaraz vola a 13.650 punti ATP, allungando a +3.350 su Sinner. Djokovic risale al terzo posto superando Zverev, mentre l’Italia sorride anche per il quinto posto di Lorenzo Musetti, sempre più stabile tra i big del circuito. Un trionfo che non è solo una vittoria, ma un passaggio di consegne definitivo nella storia del tennis.

