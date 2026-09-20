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BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Atletico da urlo nel derby: Simeone piega Mourinho e supera il Real

Set 20, 20262 Lettura

Il primo capitolo della sfida tra Diego Simeone e José Mourinho porta la firma del Cholo. Al Metropolitano l’Atletico Madrid batte il Real Madrid 2-1, imponendosi con autorità soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la gara cambia volto con il rigore trasformato da Grimaldo e l’espulsione di Huijsen. Poco dopo arriva il raddoppio di Jonathan David, mentre nel finale Rüdiger prova a riaprire il derby senza riuscire a completare la rimonta.

La prima frazione del derby di Madrid offre pochissimo sul piano delle occasioni. Atletico e Real faticano a trovare spazi e il ritmo resta basso. Al 15’ Jonathan David prova a scuotere i Colchoneros con un colpo di testa da posizione defilata, ma la conclusione termina fuori. Bisogna aspettare il 40’ per vedere il primo tiro nello specchio: Arda Güler cerca la porta su calcio di punizione, trovando però un attento Oblak. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

Grimaldo sblocca il derby

Nella ripresa l’Atletico cambia passo. Al 49’ Giuliano Simeone, lanciato verso la porta da Hancko, viene fermato fallosamente da Huijsen. L’arbitro Ortiz Arias concede il calcio di rigore e inizialmente ammonisce il difensore del Real, ma dopo la revisione al monitor trasforma il giallo in cartellino rosso.

Dal dischetto Grimaldo spiazza Courtois e porta l’Atletico sull’1-0. Un episodio che modifica completamente l’inerzia della partita, con il Real costretto a inseguire in inferiorità numerica.

David firma il raddoppio

L’Atletico sfrutta immediatamente il momento favorevole. Al 59’ Giuliano Simeone, tra i protagonisti assoluti del derby, serve al centro Jonathan David, che non sbaglia e firma il 2-0.

Per l’attaccante canadese si tratta della terza rete consecutiva, confermando il suo ottimo momento dopo l’addio alla Juventus. I Colchoneros abbassano quindi il ritmo e amministrano il doppio vantaggio sfruttando l’uomo in più. Al 70’ Romero va vicino al tris, ma Courtois evita il 3-0 e Konaté completa il salvataggio.

Rüdiger non basta al Real

Il Real Madrid trova una fiammata soltanto nel finale. All’89’, sugli sviluppi di una punizione battuta da Bernardo Silva, Rüdiger anticipa la difesa dell’Atletico e supera Oblak, accorciando le distanze.

Il 2-1, però, arriva troppo tardi. L’Atletico resiste negli ultimi minuti e conquista un derby pesantissimo, superando proprio i Blancos in classifica e portandosi a cinque punti dal Barcellona. Per Mourinho arriva invece la seconda sconfitta nelle prime sette giornate.

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