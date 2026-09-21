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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Jose Mourinho, Head Coach of Real Madrid gestures during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Mourinho show dopo il ko del Real. In conferenza con le immagini degli episodi. E Simeone…

Set 21, 20261 Lettura

Il derby finisce, Mourinho-Simeone no. L’Atletico Madrid batte 2-1 il Real Madrid al Metropolitano, ma il risultato diventa rapidamente soltanto una parte della storia. Nel dopopartita José Mourinho si presenta davanti ai giornalisti con immagini stampate di due episodi del primo tempo, sostenendo che l’Atletico avrebbe dovuto subire due espulsioni.  La risposta di Diego Simeone non tarda ad arrivare.

Mourinho mostra le immagini

Il tecnico portoghese sceglie un modo molto diretto per manifestare il proprio dissenso. Non si limita alle dichiarazioni. Mostra le immagini degli interventi che considera meritevoli del cartellino rosso e contesta apertamente la direzione arbitrale.  Il Real ha concluso la partita in dieci uomini, elemento che aumenta ulteriormente la rabbia dell’allenatore. Mourinho non mette quindi in discussione soltanto un singolo episodio. Contesta la gestione complessiva della gara.

Simeone risponde

Il Cholo sceglie un registro differente. Simeone sottolinea la necessità di rispettare il lavoro degli arbitri e, riferendosi alle dichiarazioni del collega, osserva che non tutto può essere consentito, nemmeno a Mourinho.  Una frase che riaccende immediatamente una rivalità che sembrava appartenere a un’altra epoca della Liga. I due tecnici si ritrovavano nel derby madrileno dopo oltre dodici anni. È bastata una partita per riportare il confronto ai livelli di tensione del passato.

L’Atletico prende tre punti pesanti

Dentro la polemica c’è però un risultato sportivo molto importante. L’Atletico vince 2-1 e infligge al Real una sconfitta che pesa nella corsa al Barcellona.  I blaugrana hanno infatti iniziato la Liga con sette vittorie consecutive. Ogni punto perso dalle inseguitrici aumenta quindi il peso della partenza perfetta della squadra di Flick.

Il derby non è finito al novantesimo

Il risultato resterà 2-1. Sugli episodi, invece, la discussione è destinata a continuare. Mourinho considera evidenti due espulsioni non assegnate. Simeone invita a rispettare gli arbitri.

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