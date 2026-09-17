Barça senza freni: sette gol al Racing, tripletta di Raphinha e sei vittorie su sei

Se il Real Madrid voleva mettere pressione al Barcellona, la risposta è arrivata nel modo più rumoroso possibile. Sette gol. Il Barça ha travolto 7-2 il Racing Santander al Camp Nou e continua la propria partenza perfetta nella Liga: sei partite, sei vittorie e 18 punti. Protagonista assoluto della serata è stato Raphinha.

Raphinha firma una tripletta

Il brasiliano ha segnato tre volte, diventando il simbolo di una squadra che continua a produrre occasioni con una facilità impressionante. Alla festa hanno partecipato anche João Cancelo, Lamine Yamal e Gabriel Jesus, mentre l’altra rete è arrivata attraverso un’autorete di Villalibre. Il Racing ha trovato due gol con Gueye e Zabiri, senza però riuscire realmente a mettere in discussione il risultato.

Sei vittorie consecutive

Il dato più significativo riguarda la continuità. Il Barcellona ha raccolto 18 punti sui 18 disponibili. La qualità offensiva è evidente, ma a impressionare è soprattutto la quantità di giocatori capaci di incidere. Yamal continua a creare superiorità, Raphinha segna, Gabriel Jesus offre profondità e Cancelo aggiunge qualità anche partendo dalla difesa.

Il Real osserva

La Liga comincia già a svilupparsi intorno al confronto a distanza tra Barcellona e Real Madrid. I Blancos avevano provato a rispondere vincendo 3-2 contro l’Elche. Il Barça non ha mostrato alcuna pressione. Sette reti e altri tre punti. La stagione è appena iniziata, ma la squadra blaugrana ha già mandato un messaggio molto chiaro.