Tennis

Montepremi Australian Open da record: premi in aumento del 16%

Il montepremi dell’Australian Open raggiunge un nuovo record: +16% rispetto al 2025. Premi più alti per campioni, primi turni e qualificazioni.

Gen 6, 20261 Lettura
Jannik Sinner greets the spectators after the men's singles semifinal match between Jannik Sinner of Italy and Alex De Minaur of Australia at 2025 China Open tennis tournament in Beijing, China, on September 30, 2025. Photo by Xie Han /Xinhua/ABACAPRESS.COM

Il primo Slam della stagione alza ancora l’asticella economica. L’Australian Open 2026 mette in palio un montepremi senza precedenti, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. Una scelta strategica di Tennis Australia che punta a sostenere l’intero ecosistema del tennis professionistico, dai big ai giocatori delle qualificazioni. I vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile dell’Australian Open incasseranno 4,15 milioni di dollari australiani ciascuno, una cifra in netta crescita rispetto ai 3,5 milioni dello scorso anno.

Un aumento significativo che consolida il torneo di Melbourne come uno degli appuntamenti più remunerativi del circuito. L’incremento non riguarda solo i campioni. Anche i giocatori eliminati nei turni iniziali beneficeranno di premi più alti: chi uscirà al primo turno del tabellone principale riceverà 150.000 dollari australiani, mentre i tennisti sconfitti al primo turno delle qualificazioni potranno contare su 40.500 dollari australiani.

Più tutele economiche per i giocatori

Secondo il direttore del torneo, Craig Tiley, l’aumento del montepremi rientra in una visione più ampia. Negli ultimi anni, Tennis Australia ha lavorato per rendere il tennis professionistico più sostenibile, rafforzando premi e benefit anche per chi fatica a emergere nel circuito maggiore. Dal 2023, i compensi destinati alle qualificazioni sono cresciuti di oltre il 55%, un segnale chiaro dell’attenzione verso le fasce meno tutelate del ranking. L’obiettivo è garantire continuità alle carriere sportive e ampliare il bacino di talenti a disposizione del tennis internazionale.

Al via il 18 gennaio con i campioni in carica

Il torneo scatterà ufficialmente il 18 gennaio sui campi del Melbourne Park. Grande attesa per i campioni in carica, Jannik Sinner e Madison Keys, chiamati a difendere i titoli conquistati nella passata edizione. Con premi sempre più ricchi e un’attenzione crescente alla sostenibilità del circuito, l’Australian Open conferma il proprio ruolo centrale nel panorama del tennis mondiale, offrendo spettacolo, opportunità e nuove storie sportive.

Redazione

