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Cagliari

Cagliari, ansia per Yael Trepy: è in terapia intensiva dopo un incidente

Il giovane attaccante rossoblù è ricoverato a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina. È tenuto in coma farmacologico e costantemente monitorato dai medici.

Ago 17, 20261 Lettura
Foto Twitter @CagliariCalcio
Monza

Ore di forte apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepy. L’attaccante ventenne rossoblù, schierato titolare nella sfida di Coppa Italia contro l’Arezzo, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo un grave incidente avvenuto durante il weekend di riposo concesso dalla squadra.

Le condizioni di Trepy

Il giovane calciatore è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale sassarese. Gli accertamenti effettuati dopo il trasferimento hanno evidenziato una significativa presenza di liquido nei polmoni, condizione che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno.

I medici hanno quindi deciso di mantenere Trepy in coma farmacologico, così da evitare ulteriori sofferenze e permettere la somministrazione delle terapie necessarie. L’attaccante resta sotto costante monitoraggio medico, mentre il Cagliari segue da vicino l’evoluzione del quadro clinico.

L’incidente a Porto Cervo

L’incidente è avvenuto domenica 16 agosto, mentre Trepy si trovava nel Nord Sardegna per trascorrere alcuni giorni di riposo dopo la vittoria del Cagliari contro l’Arezzo in Coppa Italia.

Secondo la ricostruzione disponibile, il giovane sarebbe entrato in difficoltà all’interno di una piscina a causa di un improvviso cambio di profondità del fondale. Non essendo un nuotatore esperto, avrebbe perso conoscenza dopo essere rimasto in difficoltà in acqua.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il calciatore è stato successivamente trasferito d’urgenza a Sassari e intubato. Da quel momento lo staff sanitario ne sta seguendo attentamente le condizioni.

Il comunicato del Cagliari

Il Cagliari Calcio ha confermato di essere in continuo contatto sia con la struttura sanitaria sia con la famiglia del giocatore, sottolineando come ogni pensiero della società sia rivolto al giovane attaccante e ai suoi familiari.

Il club rossoblù ha inoltre chiesto il massimo rispetto della privacy di Trepy e della famiglia, precisando che saranno diffuse ulteriori informazioni soltanto quando saranno disponibili aggiornamenti sulle sue condizioni.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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