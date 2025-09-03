Belotti riparte dal Cagliari: il bomber sogna la rinascita in rossoblù

C’era una volta un calciatore che sognava di fare l’attaccante e aveva raggiunto il suo scopo, esprimendosi anche ad alti livelli. E quello stesso calciatore, ora, sogna di rinverdire i suoi fasti dopo qualche esperienza un po’ sottotono rispetto al suo talento. Andrea Belotti è pronto per ricominciare dal Cagliari che lo ha ingaggiato sul filo di lana dai portoghesi del Benfica cui aveva lasciato quattordici presenze e tre reti dopo un periodo al Como in cui, in diciotto partite, aveva messo a segno due gol. Belotti aspira in terra isolana a riproporsi come il gigante che, nelle file del Torino, ebbe la sua definitiva esplosione tra 2015 e 2022 giocando 232 partite e segnando in cento occasioni.

Il suo atterraggio all’aeroporto di Elmas è stato accolto a tutta festa dai supporters cagliaritani che anche sulle sue reti faranno leva per assicurarsi un campionato orfano di patemi di classifica. E lui ha ricambiato di tutto cuore promettendo il massimo impegno: “sono molto felice di essere qui e non mi aspettavo questa grande accoglienza- ha dichiarato all’Unione Sarda – è stata una trattativa molto veloce, speriamo davvero di poter disputare una bella stagione”. Sino al 2022 nel giro della nazionale azzurra con 44 presenze e dodici reti, Belotti conta ora di rilanciare le sue quotazioni per riproporsi anche in quella chiave.