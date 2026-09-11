Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il derby

Premier League, Manchester si ferma per il derby
Il piatto forte arriva domenica alle 17:30 con Manchester United-Manchester City. Il City guida la Premier insieme all’Arsenal con 9 punti, mentre lo United è fermo a quota 4 e cerca il colpo nel derby per cambiare passo. L’Arsenal sarà impegnato sabato sera sul campo del Sunderland, mentre il Chelsea ospiterà la sorpresa Hull City. Da seguire anche Liverpool-Fulham e Tottenham-Everton. Leeds-Newcastle chiuderà il turno lunedì sera.
Sabato 12 Settembre, 16:00
Liverpool vs Fulham
Crystal Palace vs Ipswich Town
AFC Bournemouth vs Brentford
Aston Villa vs Nottingham Forest
Chelsea vs Hull City
Sabato 12 Settembre, 18:30
Tottenham vs Everton
Sabato 12 Settembre, 21:00
Sunderland vs Arsenal
Domenica 13 Settembre, 15:00
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Domenica 13 Settembre, 17:30
Manchester United vs Manchester City
Lunedì 14 Settembre, 21:00
Leeds vs Newcastle
Liga, Barcellona in fuga e Real all’inseguimento
In Spagna il Barcellona è l’unica squadra a punteggio pieno, con 12 punti e già 17 reti realizzate. I blaugrana faranno visita domenica al Levante, mentre il Real Madrid, terzo a quota 9, ospiterà il Rayo Vallecano al Bernabéu. Interessante anche Real Sociedad-Atlético Madrid, mentre Siviglia-Valencia apre il programma del weekend.
Venerdì 11 Settembre, 21:00
Siviglia vs Valencia
Sabato 12 Settembre, 14:00
Racing Santander vs Alavés
Sabato 12 Settembre, 16:15
Osasuna vs Espanyol
Sabato 12 Settembre, 18:30
Athletic Club vs Elche
Sabato 12 Settembre, 21:00
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Domenica 13 Settembre, 14:00
Celta Vigo vs Málaga
Domenica 13 Settembre, 16:15
Levante vs Barcellona
Domenica 13 Settembre, 18:30
Getafe vs Deportivo
Domenica 13 Settembre, 21:00
Real Sociedad vs Atlético Madrid
Lunedì 14 Settembre, 21:00
Villarreal vs Betis
Bundesliga, il Bayern sfida la sorpresa Elversberg
La Bundesliga presenta una classifica decisamente insolita: Augsburg, Friburgo, Borussia Dortmund ed Elversberg comandano con 6 punti, mentre il Bayern Monaco insegue a quota 4. Proprio il Bayern sarà protagonista della partita più curiosa del turno, domenica sul campo dell’Elversberg, neopromosso e ancora a punteggio pieno. L’Augsburg ospiterà invece il Leverkusen, mentre il Dortmund affronterà il Paderborn.
Venerdì 11 Settembre, 20:30
Union Berlino vs Schalke 04
Sabato 12 Settembre, 15:30
Borussia Dortmund vs Paderborn 07
Mainz vs Eintracht
Hoffenheim vs Stoccarda
Friburgo vs Borussia M’Gladbach
Augsburg vs Leverkusen
Sabato 12 Settembre, 18:30
Colonia vs Werder Brema
Domenica 13 Settembre, 15:30
RB Lipsia vs Amburgo
Domenica 13 Settembre, 17:30
Elversberg vs Bayern Monaco
Ligue 1, PSG già chiamato alla reazione
In Francia la sorpresa arriva soprattutto dal PSG, ancora senza vittorie e fermo a due punti dopo tre giornate. I campioni d’Europa saranno impegnati domenica sera sul campo del Brest con l’obiettivo di interrompere immediatamente il momento negativo. Davanti a tutti c’è il Monaco a punteggio pieno, atteso sabato dalla trasferta contro lo Strasburgo. Da seguire anche Rennes-Marsiglia e Paris FC-Lione.
Venerdì 11 Settembre, 20:45
Rennes vs Olympique Marsiglia
Sabato 12 Settembre, 17:15
Racing Strasburgo vs Monaco
Sabato 12 Settembre, 20:45
Le Havre vs Angers
Auxerre vs Nizza
Lorient vs Tolosa
Paris FC vs Lione
Domenica 13 Settembre, 15:00
Lilla vs Troyes
Domenica 13 Settembre, 17:15
Le Mans vs Lens
Domenica 13 Settembre, 20:45
Brest vs PSG