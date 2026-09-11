Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 10: Lisandro Martinez of Manchester United celebrates scoring his teams fourth goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Manchester United and Sabah FC at Old Trafford on September 10, 2026 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Calcio Estero

Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il derby

Set 11, 20262 Lettura

Premier League, Manchester si ferma per il derby

Il piatto forte arriva domenica alle 17:30 con Manchester United-Manchester City. Il City guida la Premier insieme all’Arsenal con 9 punti, mentre lo United è fermo a quota 4 e cerca il colpo nel derby per cambiare passo. L’Arsenal sarà impegnato sabato sera sul campo del Sunderland, mentre il Chelsea ospiterà la sorpresa Hull City. Da seguire anche Liverpool-Fulham e Tottenham-Everton. Leeds-Newcastle chiuderà il turno lunedì sera.

Sabato 12 Settembre, 16:00
Liverpool vs Fulham

Crystal Palace vs Ipswich Town

AFC Bournemouth vs Brentford

Aston Villa vs Nottingham Forest

Chelsea vs Hull City

Sabato 12 Settembre, 18:30
Tottenham vs Everton

Sabato 12 Settembre, 21:00
Sunderland vs Arsenal

Domenica 13 Settembre, 15:00
Coventry City vs Brighton & Hove Albion

Domenica 13 Settembre, 17:30
Manchester United vs Manchester City

Lunedì 14 Settembre, 21:00
Leeds vs Newcastle

Liga, Barcellona in fuga e Real all’inseguimento

In Spagna il Barcellona è l’unica squadra a punteggio pieno, con 12 punti e già 17 reti realizzate. I blaugrana faranno visita domenica al Levante, mentre il Real Madrid, terzo a quota 9, ospiterà il Rayo Vallecano al Bernabéu. Interessante anche Real Sociedad-Atlético Madrid, mentre Siviglia-Valencia apre il programma del weekend.

Venerdì 11 Settembre, 21:00
Siviglia vs Valencia

Sabato 12 Settembre, 14:00
Racing Santander vs Alavés

Sabato 12 Settembre, 16:15
Osasuna vs Espanyol

Sabato 12 Settembre, 18:30
Athletic Club vs Elche

Sabato 12 Settembre, 21:00
Real Madrid vs Rayo Vallecano

Domenica 13 Settembre, 14:00
Celta Vigo vs Málaga

Domenica 13 Settembre, 16:15
Levante vs Barcellona

Domenica 13 Settembre, 18:30
Getafe vs Deportivo

Domenica 13 Settembre, 21:00
Real Sociedad vs Atlético Madrid

Lunedì 14 Settembre, 21:00
Villarreal vs Betis

Bundesliga, il Bayern sfida la sorpresa Elversberg

La Bundesliga presenta una classifica decisamente insolita: Augsburg, Friburgo, Borussia Dortmund ed Elversberg comandano con 6 punti, mentre il Bayern Monaco insegue a quota 4. Proprio il Bayern sarà protagonista della partita più curiosa del turno, domenica sul campo dell’Elversberg, neopromosso e ancora a punteggio pieno. L’Augsburg ospiterà invece il Leverkusen, mentre il Dortmund affronterà il Paderborn.

Venerdì 11 Settembre, 20:30
Union Berlino vs Schalke 04

Sabato 12 Settembre, 15:30
Borussia Dortmund vs Paderborn 07

Mainz vs Eintracht

Hoffenheim vs Stoccarda

Friburgo vs Borussia M’Gladbach

Augsburg vs Leverkusen

Sabato 12 Settembre, 18:30
Colonia vs Werder Brema

Domenica 13 Settembre, 15:30
RB Lipsia vs Amburgo

Domenica 13 Settembre, 17:30
Elversberg vs Bayern Monaco

Ligue 1, PSG già chiamato alla reazione

In Francia la sorpresa arriva soprattutto dal PSG, ancora senza vittorie e fermo a due punti dopo tre giornate. I campioni d’Europa saranno impegnati domenica sera sul campo del Brest con l’obiettivo di interrompere immediatamente il momento negativo. Davanti a tutti c’è il Monaco a punteggio pieno, atteso sabato dalla trasferta contro lo Strasburgo. Da seguire anche Rennes-Marsiglia e Paris FC-Lione.

Venerdì 11 Settembre, 20:45
Rennes vs Olympique Marsiglia

Sabato 12 Settembre, 17:15
Racing Strasburgo vs Monaco

Sabato 12 Settembre, 20:45
Le Havre vs Angers

Auxerre vs Nizza

Lorient vs Tolosa

Paris FC vs Lione

Domenica 13 Settembre, 15:00
Lilla vs Troyes

Domenica 13 Settembre, 17:15
Le Mans vs Lens

Domenica 13 Settembre, 20:45
Brest vs PSG

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Caos Fenerbahce dopo la Roma: Kartal si dimette, il club lo blocca

Set 11, 2026

Vlahovic, la verità sull’addio alla Juventus:”Anni di bugie sul rinnovo”

Set 3, 2026

Calcio estero, il programma del weekend: riecco la Bundesliga

Ago 28, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.