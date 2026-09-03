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Calcio Estero

Vlahovic, la verità sull’addio alla Juventus:”Anni di bugie sul rinnovo”

Set 3, 20262 Lettura

Dusan Vlahovic riparte dalla Turchia e lo fa lasciando subito il segno. Tripletta alla prima partita da titolare con il Besiktas, poi spazio alle parole sul recente passato alla Juventus. Intervistato da Mozzart Sport, l’attaccante serbo ha raccontato la scelta di Istanbul e soprattutto i retroscena della separazione dal club bianconero, soffermandosi sulle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi attorno al mancato rinnovo del contratto.

Da svincolato, Vlahovic aveva diverse possibilità sul tavolo. Il centravanti ha ammesso di aver parlato con numerosi club prima di prendere una decisione definitiva, scegliendo di aspettare la soluzione che considerava migliore per la propria carriera.

A fare la differenza è stata soprattutto la determinazione del Besiktas, che ha lavorato a lungo per convincerlo. Presidente e direttore sportivo si sono mossi personalmente per incontrarlo a Belgrado e illustrargli progetto e ambizioni. Determinante anche la presenza dell’allenatore, già conosciuto da Vlahovic durante l’esperienza alla Fiorentina. «Nella vita è importante andare dove ti desiderano di più», ha spiegato il serbo.

L’addio alla Juventus

Il capitolo più delicato riguarda inevitabilmente la Juventus. Vlahovic ha ricordato con affetto i quattro anni e mezzo trascorsi a Torino, sottolineando l’onore di aver vestito la maglia bianconera e rappresentato uno dei club più importanti del calcio internazionale.

Rimane però il rimpianto per non essere riuscito a conquistare quanto avrebbe voluto. Secondo l’attaccante, la Juventus possiede comunque storia e mentalità per tornare stabilmente a competere per i trofei più prestigiosi.

Sul contratto, Vlahovic è stato netto: l’accordo è arrivato alla naturale scadenza del 30 giugno, rendendolo successivamente un giocatore libero sul mercato.

La verità sul mancato rinnovo

È proprio sulla trattativa per il rinnovo che arrivano le dichiarazioni destinate a far discutere maggiormente. Vlahovic ha contestato diverse ricostruzioni circolate durante la sua ultima fase juventina.

«È stato scritto che ponevo diverse condizioni per un nuovo contratto, ma gran parte di ciò non era vero», ha dichiarato. Il serbo ha inoltre spiegato che, nonostante le continue indiscrezioni, per lungo tempo non ci sarebbero stati colloqui concreti con la dirigenza.

Vlahovic ha collegato anche il ridotto impiego iniziale nell’ultima stagione alla situazione contrattuale. Una gestione vissuta con difficoltà, soprattutto per la pressione esterna: «Mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo».

I fischi e il rapporto con Spalletti

Tra i ricordi più amari restano i fischi ricevuti durante un’amichevole contro la formazione Under 23. Una situazione complicata alla quale si è aggiunto un infortunio arrivato in un momento particolarmente delicato della stagione.

Parole completamente diverse, invece, per Luciano Spalletti. Vlahovic ha voluto ringraziarlo pubblicamente per il sostegno ricevuto, spiegando come il tecnico abbia cercato di aiutarlo sia durante l’infortunio sia una volta tornato a disposizione. Secondo il centravanti, Spalletti avrebbe inoltre manifestato la volontà di trattenerlo alla Juventus.

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