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Champions League

Capolavoro Luis Enrique, il tecnico spagnolo a un passo dalla storia

Dopo l’1-1 con il Bayern Monaco, i parigini volano a Budapest: lo spagnolo punta al terzo trionfo europeo

Mag 7, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - MAY 06: Luis Enrique, Head Coach of Paris Saint-Germain, celebrates after the team's victory in the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between FC Bayern München and Paris Saint-Germain at Football Arena Munich on May 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Simon Hofmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Paris Saint-Germain conquista la seconda finale consecutiva di Champions League dopo l’1-1 sul campo del Bayern Monaco, risultato che premia i francesi grazie al 5-4 dell’andata. Un traguardo che conferma il peso della gestione di Luis Enrique, sempre più vicino a entrare tra i grandi allenatori della competizione. La qualificazione ottenuta all’Allianz Arena certifica la crescita del PSG sotto la guida del tecnico spagnolo, arrivato nel 2023 e capace di portare il club a livelli di continuità europea mai raggiunti prima.

Gestione e continuità: il metodo Luis Enrique

Dopo il trionfo nella scorsa stagione, il PSG si conferma protagonista in Europa. La squadra ha raggiunto tre semifinali consecutive, centrando ora una nuova finale, segnale di un progetto tecnico consolidato. L’impatto di Luis Enrique si misura soprattutto nella trasformazione del gruppo. Archiviata l’era di Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar, il club ha trovato equilibrio attraverso un sistema basato su intensità, pressing e rotazioni mirate.

La gestione delle risorse è uno degli elementi chiave: giocatori come Marquinhos e Ousmane Dembélé sono stati utilizzati con maggiore continuità in Europa rispetto alla Ligue 1, mentre Kvaratskhelia si è imposto come uno dei protagonisti della competizione.

Dalla semifinale alla finale: il salto definitivo

La sfida contro il Bayern ha rappresentato un banco di prova superato. Dopo una delle gare più spettacolari della storia recente della competizione all’andata, il PSG ha saputo gestire il ritorno con equilibrio, resistendo alla pressione tedesca e colpendo nei momenti chiave. Il gol firmato da Dembélé in avvio e Kane nel recupero non cambia l’esito: sono i parigini a staccare il pass per Budapest.

Obiettivo storia: terza Champions per Luis Enrique

Il prossimo 30 maggio il PSG affronterà l’Arsenal nella finale di Budapest con l’obiettivo di difendere il titolo. Per Luis Enrique si tratta di un passaggio decisivo: un eventuale successo lo porterebbe a quota tre Champions League vinte da allenatore, entrando in un gruppo ristretto insieme a tecnici come Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane e Pep Guardiola. La finale rappresenta quindi non solo un obiettivo stagionale, ma un possibile passaggio storico per il tecnico spagnolo e per il club parigino, ormai stabilmente ai vertici del calcio europeo.

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