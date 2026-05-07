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Champions League

PSG-Arsenal in finale di Champions: data, orario e sede dell’ultimo atto

Parigini e londinesi si sfidano il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest

Mag 7, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - APRIL 29: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain runs with the ball whilst under pressure from Jurrien Timber of Arsenal during the UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg match between Arsenal FC and Paris Saint-Germain at Emirates Stadium on April 29, 2025 in London, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale di Champions League 2025/26. I parigini guidati da Luis Enrique hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto grazie all’1-1 contro il Bayern Monaco, risultato sufficiente dopo il 5-4 dell’andata. Per il PSG si tratta della seconda finale consecutiva, dopo il successo dello scorso anno contro l’Inter, battuta con un netto 5-0. Dall’altra parte ci sarà l’Arsenal di Mikel Arteta, che in semifinale ha eliminato l’Atletico Madrid. Decisivo il successo per 1-0 all’Emirates Stadium firmato Saka, dopo l’1-1 ottenuto nella gara d’andata in Spagna.

Data e orario della finale

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal è in programma:
Data: 30 maggio 2026
Orario: ore 18:00
Stadio: Puskas Arena

L’orario anticipato rappresenta una novità per la competizione. La decisione della UEFA punta a migliorare la gestione dell’evento, sia per i tifosi presenti sia per l’ordine pubblico della città ospitante.

Una sfida per il titolo europeo

Il PSG, campione in carica, cerca la conferma sul tetto d’Europa. L’Arsenal punta invece a riportare il titolo a Londra, al termine di un percorso europeo solido e continuo. Budapest si prepara così ad accogliere una finale che mette di fronte due progetti tecnici consolidati, pronti a giocarsi la Champions League.

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