Real Madrid-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Serata europea di altissimo livello per l’Inter, attesa martedì 8 settembre alle ore 21 al Santiago Bernabeu per il debutto nella fase campionato della Champions League. Di fronte ci sarà il Real Madrid di José Mourinho, chiamato a reagire dopo il passo falso in campionato contro il Betis. Per Cristian Chivu sarà una notte speciale: il tecnico nerazzurro ritrova da avversario l’allenatore con cui conquistò lo storico Triplete del 2010.

L’Inter arriva all’appuntamento europeo con entusiasmo e fiducia. I nerazzurri hanno conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, superando Monza e Cagliari prima dello spettacolare 3-2 in rimonta contro il Napoli a San Siro. Una prova di carattere che ha confermato l’ottimo avvio della squadra di Chivu. Adesso, però, il livello si alza sensibilmente: il Bernabeu rappresenta il primo grande esame internazionale della stagione.

Uno dei temi principali di Real Madrid-Inter sarà inevitabilmente il confronto in panchina tra José Mourinho e Cristian Chivu. Il rumeno era uno dei protagonisti dell’Inter che nel 2010, proprio sotto la guida dello Special One, conquistò Champions League, Serie A e Coppa Italia. Questa volta saranno avversari, con tre punti europei in palio. Non sarà l’unico incrocio particolare: l’Inter ritroverà anche Denzel Dumfries, ora schierato sulla corsia destra del Real Madrid.

I Blancos cercano invece una risposta dopo la sconfitta contro il Real Betis, decisa dal gol di Parrott. Nel finale Mbappé ha avuto l’occasione di pareggiare su rigore, ma Valles ha neutralizzato il tentativo dell’attaccante francese.

Probabili formazioni di Real Madrid-Inter

Mourinho dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Courtois tra i pali e Mbappé riferimento offensivo. Alle sue spalle spazio a Diomande, Diaz e Vinicius Jr. Chivu dovrebbe invece confermare il 3-5-2, puntando sulla coppia Lautaro Martinez-Thuram.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Mourinho.

Inter (3-5-2): Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

Dove vedere Real Madrid-Inter in tv e streaming

Real Madrid-Inter è in programma martedì 8 settembre alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile attraverso NOW e Sky Go.