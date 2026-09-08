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MILAN, ITALY - FEBRUARY 24: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, speaks to the media in a post match press conference following the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between FC Internazionale Milano and FK Bodo/Glimt at Stadio San Siro on February 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Chivu sfida l’amico Mourinho: «Al Bernabeu con coraggio»

Set 8, 20262 Lettura

L’Inter riparte dalla Champions League e lo fa su uno dei campi più prestigiosi e complicati d’Europa. Al Santiago Bernabeu i nerazzurri affronteranno il Real Madrid di José Mourinho, in una notte inevitabilmente speciale per Cristian Chivu. Proprio a Madrid, nel 2010, l’attuale tecnico interista conquistò da giocatore la Champions sotto la guida dello Special One. Adesso i due si ritrovano da avversari, con Chivu che fissa subito l’obiettivo: continuare a scrivere pagine importanti della storia dell’Inter.

Chivu e l’obbligo di tenere l’Inter in alto

«Abbiamo l’obbligo di scrivere pagine importanti per la storia della società». Chivu non si nasconde alla vigilia del debutto europeo. Il tecnico sottolinea come negli ultimi anni l’Inter sia tornata stabilmente ai massimi livelli e come adesso sia necessario mantenere gli standard raggiunti.

La prima prova sarà di quelle che non concedono distrazioni. Il Bernabeu rappresenta un ostacolo storicamente difficile per i nerazzurri: l’Inter non vince sul campo del Real Madrid da 60 anni. Un dato che Chivu conosce bene, ma che non cambia l’atteggiamento con cui vuole affrontare la partita.

Mourinho speciale, ma Chivu segue la sua strada

Il grande tema della vigilia è il confronto con Mourinho. Chivu non nasconde il profondo legame con il portoghese: «José è una persona speciale», ha spiegato, ricordando l’aiuto ricevuto dallo Special One in un momento delicato della propria vita e i tanti successi condivisi.

Sul piano tattico, però, Chivu rivendica la propria identità. Il tecnico nerazzurro sottolinea di non aver mai cercato di copiare Mourinho o altri allenatori. La sua filosofia nasce dall’esperienza accumulata da calciatore e soprattutto dai sei anni trascorsi nel settore giovanile, fondamentali per sperimentare e costruire una personale idea di calcio.

Inter al Bernabeu senza paura

Contro il Real Madrid, Chivu vuole vedere un’Inter fedele alla propria identità. Coraggio, personalità e volontà di essere dominante sono le parole chiave indicate dal tecnico per provare a mettere in difficoltà i Blancos.

Non esiste, secondo l’allenatore nerazzurro, una formula perfetta per fermare il Real: la formazione spagnola dispone infatti di giocatori capaci di decidere una partita indipendentemente dal piano tattico preparato dagli avversari.

Chivu mantiene prudenza anche sulle ambizioni europee. «La Champions è bastarda», ha ricordato, sottolineando quanto nel torneo possano pesare episodi, momenti e anche una componente di fortuna. L’obiettivo dell’Inter resta però chiaro: essere competitiva, confermarsi all’altezza della Champions e proseguire il percorso di crescita costruito dal club nelle ultime stagioni.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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