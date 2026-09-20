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LEVERKUSEN, GERMANY - MARCH 11: Robert Andrich of Bayer 04 Leverkusen celebrates scoring his team's first goal with Ibrahim Maza and team mates during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Bayer 04 Leverkusen and Arsenal FC at BayArena on March 11, 2026 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images)
Bundesliga

Colpo Leverkusen: Lipsia ko 2-0, decidono Schick e Gutierrez

Set 20, 20261 Lettura

LEVERKUSEN- RB LIPSIA 2-0

Seconda vittoria stagionale per il Leverkusen che supera per 2-0 l’ RB Lipsia e lo supera in classifica salendo al quinto posto con sette punti e lasciandolo a sei. Al 44′ Schick segna l- 1-0 di destro su cross di Gutierrez, al 13′ della ripresa lo stesso Gutierrez raddoppia di sinistro.

SCHALKE 04- ELVERSBERG 0-0

Ne’ vinti ne’ vincitori nella sfida tra matricole Schalke 04- Elversberg. I padroni di casa sono al terzo risultato utile di fila e salgono all’ undicesimo posto con cinque punti. L’ Elversberg riscatta in parte lo stop casalingo con il Bayern Monaco ed è settimo a quota sette.

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Cristiano Comelli

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