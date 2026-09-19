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Bundesliga

Dortmund in vetta: rimonta folle del Werder, Mainz vince 4-3 a Gladbach

Set 19, 20262 Lettura

WERDER BREMA- AUGSBURG 3-2
Sotto.di due reti, non si è scomposto.e l’ ha fatta sua. Il Werder Brema supera in rimonta per 3-2 l’ Augsburg e ottiene la seconda vittoria stagionale. Ospiti avanti al 18′ con un destro di Fellhauer su contropiede di Rieder. Al 13′ della ripresa Brackelmann raddoppia di.testa su corner di Claude- Maurice. Il Werder torna sotto con Grull al 21′ su punizione di Chuki. Al 41′ Fulllkrug di destro segna il 2-2. Al 48′ , in pieno.recupero, Weiser segna il 3-2 dei padroni di casa su assist di Grull.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH- MAINZ 3-4
Seconda vittoria esterna del Mainz che si impone per 4-3 sul campo del Borussia Monchengladbach condannandolo alla quarta sconfitta in altrettante gare e lasciandolo a zero punti  All’ 11′ i padroni.di casa segnano l’ 1-0.con un destro di Neuhaus su assist di Ullrich. Al 18′ Tietz pareggia con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 46′ Becker, di testa e su punizione di Caci, capovolge l’ esito della contesa a favore degli ospiti. Al 14′ della ripresa Lidberg, di destro, riporta la situazione in parità. Al 33′ Martel segna di testa il 3-2  del Mainz. Al 43′ Da Costa allarga il.fossato con un sinistro sugli sviluppi di un corner. Il Borusdia Monchengladbach riesce solo a riavvicinarsi al 50′ con un rigore trasformato da Machino e concesso per un fallo di mano.di Martel.

AMBURGO- COLONIA 2-1
Dopo tre passi falsi di fila, l’ Amburgo trova il primo.sorriso del campionato.sconfiggendo il.Colonia in casa per 2-1 e condannandolo alla seconda sconfitta stagionale. Al 44′ Capaldo di testa porta avanti i.padrpni.di casa su corner di Gronbaek. Al 4′ della ripresa Poulsen raddoppia di destro. Al 45′ i renali accorciano le distanze con un colpo di testa di Ache su cross di Skhiri.

EINTRACHT FRANCOFORTE- FRIBURGO 2-2
Secondo pareggio.stagionale per l’ Eintracht Francoforte che blocca sul 2-2 un Friburgo ancora imbattuto e secondo a quota dieci punti con il Bayern Monaco e a due punti dal Borussia Dortmund capolista. Al 10′ Ebnoutalib porta in vantaggio I padroni di casa con un destro da distanza ravvicinata. Al 34′ Scherhant pareggia con una conclusione di destro. Al 36′ Burkardt riporta in vantaggio l’ Eintracht Francoforte con un destro da distanza ravvicinata. Al 3′ della ripresa Suzuki.porta il Friburgo al pareggio su cross di Scherhant.

STOCCARDA- BORUSSIA DORTMUND 0-1
Vittoria e vetta. Il Borussia Dortmund supera per 1-0.lo Stoccarda condannandolo alla terza sconfitta in quattro gare ed è In testa a punteggio.pieno.com dodici punti..I gialloneri sono alla seconda partita di fila senza subire reti.Al 25′ della ripresa Beier segna il gol partita con un destro da distanza ravvicinata su assist di Bellingham.

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Cristiano Comelli

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