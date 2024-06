Copa America 2024: Gli USA non sbagliano all’esordio, Paraguay ok

Come il Girone A ed il B, anche il Gruppo C non è stato da meno perché al pari degli altri due raggruppamenti ha offerto reti e tanto spettacolo. Comincia benissimo la Coppa America per i padroni di casa degli Stati Uniti, che nell’afa di Arlington in Texas liquidano con un secco 2-0 la Bolivia, centrando la terza vittoria in altrettante gare disputate contro la selezione boliviana. Match praticamente senza storia, tanto che al 3’ un’azione tutta griffa Serie A porta al vantaggio Yanks, appoggio dello juventino Weah e diagonale destro che ultima la sua corsa all’incrocio dei pali del milanista Pulisc. Ma non è finita perché sul finire di primo tempo il milanista in serata di grazia, serve Balogun che realizza il 2-0. Nella ripresa gli Usa controllano, entra fin da subito anche l’altro rossonero Musah per 45’, che va cosi a completare il quartetto degli “italiani” con l’altro juventino McKennie, ammonito a inizio secondo tempo, il tutto sotto lo sguardo del direttore di gara italiano Maurizio Mariani.

Parte bene anche l’Uruguay, che senza troppi problemi strapazza per 3-1 Panama, ad aprire le marcature ci pensa Araujo, gran sinistro dal limite dell’area, che termina la sua corsa all’incrocio e fa il pari con la perla di Pulisc. Rete che mette in discesa la gara dell’Uruguay, che tiene bene il campo, concedendo poco alla selezione centroamericana, in grande spolvero Darwin Nunez, che cerca la rete da ogni posizione, ed alla mezz’ora è Mosquera a negargli il vantaggio, mentre a inizio ripresa sul colpo di testa non centra la porta. Il 2-0 arriva a una manciata di minuti dal novantesimo, stacca di testa di Araujo, il pallone sbatte sulla difesa panamense ma sulla respinta questa volta l’attaccante del Liverpool non sbaglia, chiudendo il match con un sinistro al volo. In pieno recupero c’è spazio anche per il tris di testa dell’ex Roma e Sassuolo Matias Vina, c’è tempo anche per la rete della bandiera firmata da Murillo, buona solo per le statistiche, perché al triplice fischio la Celeste conquista tre punti pesantissimi che gli consentono di agganciare gli Stati Uniti, match dunque che già sulla carta si preannuncia decisamente scoppiettante.

Intanto questa notte a completare la prima giornata di gare sarà il Gruppo D, composto da: Brasile,Colombia, Paraguay e Costa Rica. Su tutte la candidata per la conquista del primo posto non solo nel girone è il Brasile, la selezione carioca ad oggi ha vinto 5 titoli mondiali, ha preso parte a ben 37 edizioni della Coppa America vincendo per ben 9 volte il titolo, a cui si aggiungo le 4 vittorie in Confederetion Cup, senza dimenticare la medaglia d’oro conquistate alle Olimpiadi del 2019. Alle spalle delle Brasile spicca il Paraguay, la Albirroja ad oggi ha preso parte a ben 38 edizioni della Coppa America, vincendo il titolo nel 1953 e nel 1979. Vista l’astinenza da vittoria, la formazione paraguyana potrebbe rientrare nel novero del possibili vincitrici del titolo,senza dubbio la voglia di tornare sul tetto d’America potrebbe essere l’arma per raggiungere il titolo. Da prendere con le pinze la Colombia, che ad oggi ha partecipato a ben 23 edizioni della Coppa America, conquistando il titolo nel 2001 ed in cerca di un rilancio.

A chiudere il quadro è il Costa Rica, la selezione centroamericana ha partecipato a ben 22 edizioni della Gold Cup, conquistando il titolo per ben 3 volte, a tali successi si aggiungo le 8 vittorie nella Coppa Centro Americana, e le 5 partecipazione come ospite alla Coppa America dove raggiunse i quarti di finale in due edizioni. Dunque anche i Los Ticos sono una di quelle selezioni che possono dire la loro,puntando al passaggio del turno ritagliandosi uno spazio importante nel torneo. Competizione che già sulla carta si preannuncia decisamente calda e molto intensa. Ad aprire la giornata sarà il match tra Colombia e Paraguay,negli ultimo 10 i precedenti ben 7 sono stati i successi colombiani, 2 i pareggi solo 1 i successi del Paraguay. Match dunque che si preannuncia abbastanza caldo e non solo per le temperature, non meno interessante sarà il match tra Brasile e Costa Rica, tra le due formazioni ci sono ben 4 precedenti e tutti ad appannaggio della selezione carioca,che almeno sulla carta non dovrebbe incontrare troppi problemi, ma sul campo però la nazionale centroamericana qualche grattacapo potrebbe riservarlo.